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    «Сочи» хочет продлить контракт с Мевлей

    Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевля, прокомментировал будущее своего клиента.

    «Мы встречались с руководством «Сочи» на сборе в Турции, они высказали свое желание продлить контракт с Михой. Сейчас должны прийти к какому-то согласию или несогласию по этому вопросу. Ждем от них какого-то более конкретного предложения, они сказали, что выйдут на нас с ним чуть позже.

    Так что пока неизвестно, что там будет по сроку контракта. В любом случае, в клубе заинтересованы продлить соглашение.

    Поступают предложения из-за рубежа, но сейчас мы ждем предложения из «Сочи», потому что Миха хочет остаться в чемпионате России», – сказал агент.

    • Мевля выступает за «Сочи» с 2019 года.
    • В текущем сезоне 30-летний словенец забил три гола в 19 матчах.
    • Контракт между сторонами истекает 30 июня.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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