«Сочи» хочет продлить контракт с Мевлей

Евгений Новиков, агент защитника «Сочи» Михи Мевля, прокомментировал будущее своего клиента.

«Мы встречались с руководством «Сочи» на сборе в Турции, они высказали свое желание продлить контракт с Михой. Сейчас должны прийти к какому-то согласию или несогласию по этому вопросу. Ждем от них какого-то более конкретного предложения, они сказали, что выйдут на нас с ним чуть позже.

Так что пока неизвестно, что там будет по сроку контракта. В любом случае, в клубе заинтересованы продлить соглашение.

Поступают предложения из-за рубежа, но сейчас мы ждем предложения из «Сочи», потому что Миха хочет остаться в чемпионате России», – сказал агент.