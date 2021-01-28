Орлов: «Азмуну ищут новую команду. Думаю, летом он уйдет из «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит» этим летом.

«Представители Азмуна уже ведут переговоры с другими клубами. Подыскивают ему новую команду. Думаю, летом он уйдет, и это будет вполне нормально. Сердар уже столько поиграл в России, ему хочется расти, и он это не скрывает. Все относятся к нему с пониманием.

Сколько титулов он помог выиграть «Зениту», все заслужено. Жаль, что травму получил в матче с «Уралом». Он очень полезен для «Зенита». Если будет уходить, проводим его аплодисментами», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Азмун лидирует в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ. На его счету 11 голов.

Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.

Азмун – о желании уйти из «Зенита»: «Почему нет? Хочу проявить себя на другом уровне»