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    Орлов: «Азмуну ищут новую команду. Думаю, летом он уйдет из «Зенита»

    Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит» этим летом.

    «Представители Азмуна уже ведут переговоры с другими клубами. Подыскивают ему новую команду. Думаю, летом он уйдет, и это будет вполне нормально. Сердар уже столько поиграл в России, ему хочется расти, и он это не скрывает. Все относятся к нему с пониманием.

    Сколько титулов он помог выиграть «Зениту», все заслужено. Жаль, что травму получил в матче с «Уралом». Он очень полезен для «Зенита». Если будет уходить, проводим его аплодисментами», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

    • Азмун лидирует в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ. На его счету 11 голов.
    • Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.

    Азмун – о желании уйти из «Зенита»: «Почему нет? Хочу проявить себя на другом уровне»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «СДЗД»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7171

      NewLife 2 минуты назад

      Фейк ньюс - азмунка одна никуда не пойдет, только вместе с любимым !

      0
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      Рейтинг: +225

      BRAZILES 34 минуты назад

      молодец Азмун

      0
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      Рейтинг: +8

      fabo91 39 минут назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      -1
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      Рейтинг: -519

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 47 минут назад

      денег заработал теперь можно бежать с бомжатни ванючей

      0
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      Рейтинг: +3528

      Ганнибал Лектор 59 минут назад

      Лучше б игрочишку-онанишку проводили аподисментами. В АПЛ, в ФНЛ, на пенсию - куда угодно.

      3
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      Рейтинг: +634

      FCTB > Ганнибал Лектор 29 минут назад

      в АПЛ мячи подавать)))

      1
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      Рейтинг: +15042

      vladimir-7 > Ганнибал Лектор 26 минут назад

      Только Азмун уйдет из Зенита, тут же свалит на пенсию Дзюба.

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