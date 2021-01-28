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  • Орлов: «Азмуну ищут новую команду. Думаю, летом он уйдет из «Зенита»

Орлов: «Азмуну ищут новую команду. Думаю, летом он уйдет из «Зенита»

28 января 2021, 18:26
20

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что нападающий Сердар Азмун может покинуть «Зенит» этим летом.

«Представители Азмуна уже ведут переговоры с другими клубами. Подыскивают ему новую команду. Думаю, летом он уйдет, и это будет вполне нормально. Сердар уже столько поиграл в России, ему хочется расти, и он это не скрывает. Все относятся к нему с пониманием.

Сколько титулов он помог выиграть «Зениту», все заслужено. Жаль, что травму получил в матче с «Уралом». Он очень полезен для «Зенита». Если будет уходить, проводим его аплодисментами», – сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

  • Азмун лидирует в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ. На его счету 11 голов.
  • Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
  • Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.

Азмун – о желании уйти из «Зенита»: «Почему нет? Хочу проявить себя на другом уровне»

Источник: «СДЗД»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар Орлов Геннадий
Комментарии (20)
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Ганнибал Лектор
1611848368
Лучше б игрочишку-онанишку проводили аподисментами. В АПЛ, в ФНЛ, на пенсию - куда угодно.
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NewLife
1611851763
Фейк ньюс - азмунка одна никуда не пойдет, только вместе с любимым !
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Дикий Прапор
1611852048
передержали Азмуна, скоро будет неликвиден
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almanev
1611852728
Э, алё, а зюба н е ё б а н ы й будет играть?!
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Кузьмич на трибуне
1611854174
Без Азмуна Зенит будет совсем другой. Не факт, что Дзюба ещё в следующем сезоне будет настолько полезен, как в прошлом сезоне. А голы забивать кому то нужно, на одних штрафных Ракитского далеко не уедешь. Нужно кого то искать забивного форварда, в России сегодня таких свободных нет. За бугром либо востребованы, либо очень-очень дорого.
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portero
1611854180
Если впарят кому нибудь это будет хорошо для Зенита, слабый игрочишка, стукнут по ногам пару раз и он сникнет и спрячется...
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semm
1611855549
Орлов опять в туалете за писсуаром прятался - "свежие новости" добывал! ))
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Plyash
1611856570
Без Азмуна копец придёт Дзюбле,это однозначно.Тут никакой физрук не поможет.
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Hektor 84
1611867499
Походу у Любы появится новая подружка)))
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zigbert
1611925784
Если у него есть желание уйти из Зенита то лучше отпустить. Может начать играть не в полную силу. Для Зенита все же это будет потеря.
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