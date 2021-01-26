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  • Азмун – о желании уйти из «Зенита»: «Почему нет? Хочу проявить себя на другом уровне»

Азмун – о желании уйти из «Зенита»: «Почему нет? Хочу проявить себя на другом уровне»

26 января 2021, 09:45
15

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не исключил, что может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

— В мае вы сказали: «Я в России уже 8 лет, хочу попробовать новый вызов, надеюсь, он появится как можно скорее». Что вы имели в виду?

— Я действительно говорил, что много чего добился, много чему научился в России. Если у меня появится возможность проявить себя на другом уровне — почему нет? Я считаю, что каждый спортсмен должен стремиться к этому.

  • Азмун лидирует в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ. На его счету 11 голов.
  • Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
  • Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.

Азмун: «Знаю, где Дзюба, даже если смотрю на мяч. В штрафной площади Артем может все»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (15)
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Давид59
1611646940
Вряд ли за 23 лимона его можно продать. Раза в два меньше. Очень уж он нестабилен
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D C
1611648252
Если делаeте cтавки -> info-bet.ru
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NewLife
1611651022
Пора менять зюбу на другого "партнера".
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Валерий2705
1611651558
Чего же ты не проявил себя в ЛЧ то? Или команда мешает? Видели мы тех кто команду и жало тащил или хотя бы результативность показывал. Но ты не из таких. Твоя где? Только в РПЛ.
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_Marqella_
1611652044
Хорошо помог Зениту за время выступления, достаточно много голов наколотил, можно и отпускать развиваться в топ лигу....Думаю его можно продать дороже чем покупали...
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G.P.
1611656731
Ну да, ну да. Помню, как он смотрелся в последних матчах ЛЧ. Какой там тебе новый вызов... со старым разберись.
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portero
1611661671
23 ляма стоимость??? Сомневаюсь что кто нибудь даст столько, если дают надо отдавать...
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alp
1611685331
и это естественно. плох тот солдат, который не хочет стать генералом
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