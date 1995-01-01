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    Азмун – о желании уйти из «Зенита»: «Почему нет? Хочу проявить себя на другом уровне»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не исключил, что может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

    — В мае вы сказали: «Я в России уже 8 лет, хочу попробовать новый вызов, надеюсь, он появится как можно скорее». Что вы имели в виду?

    — Я действительно говорил, что много чего добился, много чему научился в России. Если у меня появится возможность проявить себя на другом уровне — почему нет? Я считаю, что каждый спортсмен должен стремиться к этому.

    • Азмун лидирует в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ. На его счету 11 голов.
    • Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.

    Азмун: «Знаю, где Дзюба, даже если смотрю на мяч. В штрафной площади Артем может все»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      D C 18 минут назад

      Если делаeте cтавки -> info-bet.ru

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      Рейтинг: +8157

      Литейный4 32 минуты назад

      Ещё одно чемпионство с Зенитом, а там Ариведерчи как гриться. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +4363

      Давид59 39 минут назад

      Вряд ли за 23 лимона его можно продать. Раза в два меньше. Очень уж он нестабилен

      0
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