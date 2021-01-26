Азмун – о желании уйти из «Зенита»: «Почему нет? Хочу проявить себя на другом уровне»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун не исключил, что может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

— В мае вы сказали: «Я в России уже 8 лет, хочу попробовать новый вызов, надеюсь, он появится как можно скорее». Что вы имели в виду?

— Я действительно говорил, что много чего добился, много чему научился в России. Если у меня появится возможность проявить себя на другом уровне — почему нет? Я считаю, что каждый спортсмен должен стремиться к этому.

Азмун лидирует в списке бомбардиров текущего сезона РПЛ. На его счету 11 голов.

Контракт иранца с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.

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