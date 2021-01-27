Кокорин – о «Фиорентине»: «Благодарен Капелло за то, что он замолвил за меня словечко»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, кто помог ему перейти в итальянский клуб.

«Горжусь тем, что обо мне говорили такие люди, как Капелло и Манчини. Благодарен Капелло за то, что он замолвил за меня словечко перед СМИ и руководством», – цитирует Кокорина пресс-служба «Фиорентины».

По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.

«Фиорентина» в Серии А идет 12-й.

Последним клубом Кокорина был «Спартак».

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