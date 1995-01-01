Кокорин – о «Фиорентине»: «Благодарен Капелло за то, что он замолвил за меня словечко»

да и без Берлускони явно не обошлось...)
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, кто помог ему перейти в итальянский клуб.
«Горжусь тем, что обо мне говорили такие люди, как Капелло и Манчини. Благодарен Капелло за то, что он замолвил за меня словечко перед СМИ и руководством», – цитирует Кокорина пресс-служба «Фиорентины».
- По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
- «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
- Последним клубом Кокорина был «Спартак».
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