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    Кокорин – о «Фиорентине»: «Благодарен Капелло за то, что он замолвил за меня словечко»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал, кто помог ему перейти в итальянский клуб.

    «Горжусь тем, что обо мне говорили такие люди, как Капелло и Манчини. Благодарен Капелло за то, что он замолвил за меня словечко перед СМИ и руководством», – цитирует Кокорина пресс-служба «Фиорентины».

    • По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
    • «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
    • Последним клубом Кокорина был «Спартак».

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    Источник: твиттер «Фиорентины»

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