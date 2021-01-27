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  • «Анжи» за трансфер Кокорина в «Фиорентину» получит более 150 тысяч рублей

«Анжи» за трансфер Кокорина в «Фиорентину» получит более 150 тысяч рублей

27 января 2021, 13:12
4

«Анжи» полагаются солидарные выплаты за трансфер форварда Александра Кокорина в «Фиорентину». Об этом сообщил пресс-атташе махачкалинцев Сергей Расулов.

«Нам полагаются солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину». Сумма там совсем незначительная, так как он провeл у нас всего месяц (2013 год – прим. «Бомбардира»). Поэтому за этот месяц мы получим около 150-180 тысяч рублей», – сказал Расулов.

  • По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
  • Последним клубом игрока был «Спартак».
  • «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ПФЛ. Группа 1 Италия. Серия А Фиорентина Анжи Кокорин Александр
Комментарии (4)
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Давид59
1611744810
Это стоимость шнурков на Сашиных кроссовках
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vladimir-7
1611760705
А кто еще должен получить? Может быть Сочи или Зенит, или тюрьма, где он тоже играл.
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zigbert
1611779037
Ну хоть что то. Все лучше чем ничего.
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fhnv
1611824654
Для Анжи и 150 тысяч рублей сейчас нормально
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