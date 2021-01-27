«Анжи» за трансфер Кокорина в «Фиорентину» получит более 150 тысяч рублей

«Анжи» полагаются солидарные выплаты за трансфер форварда Александра Кокорина в «Фиорентину». Об этом сообщил пресс-атташе махачкалинцев Сергей Расулов.
«Нам полагаются солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину». Сумма там совсем незначительная, так как он провeл у нас всего месяц (2013 год – прим. «Бомбардира»). Поэтому за этот месяц мы получим около 150-180 тысяч рублей», – сказал Расулов.
- По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
- Последним клубом игрока был «Спартак».
- «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.
Источник: «Чемпионат»