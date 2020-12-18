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    «Анжи» за трансфер Кокорина в «Фиорентину» получит более 150 тысяч рублей

    «Анжи» полагаются солидарные выплаты за трансфер форварда Александра Кокорина в «Фиорентину». Об этом сообщил пресс-атташе махачкалинцев Сергей Расулов.

    «Нам полагаются солидарные выплаты за переход Кокорина в «Фиорентину». Сумма там совсем незначительная, так как он провeл у нас всего месяц (2013 год – прим. «Бомбардира»). Поэтому за этот месяц мы получим около 150-180 тысяч рублей», – сказал Расулов.

    • По информации «СЭ», форвард будет получать в Италии около 1,7 миллиона евро в год. Сумма трансфера – 4 миллиона.
    • Последним клубом игрока был «Спартак».
    • «Фиорентина» в Серии А идет 12-й.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4368

      Давид59 1 час назад

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