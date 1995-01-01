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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Бабаев – о слухах про уход главного скаута Мовсесьяна: «Оснований нет. Мы вместе ответственны за не самые удачные решения»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг возможную отставку главы селекционного отдела Андрея Мовсесьяна. Бабаев разделяет ответственность за работу скаутов.

    «Даже не могу предположить, откуда берутся разговоры [об уходе Мовсесьяна]. Не читайте с утра интернет. Никаких оснований под этими слухами нет. Андрей работает. Чем-то мы довольны, чем-то – нет. Но мы вместе делаем эту работу, вместе добиваемся успеха и вместе несем ответственность за какие-то не самые удачные решения, проекты», – сказал Бабаев.

    • Мовсесьян занимает должность с марта 2020 года.
    • Сообщалось, что у него разногласия с Алексеем Березуцким.
    • ЦСКА в РПЛ идет 2-м.

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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