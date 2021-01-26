Бабаев – о слухах про уход главного скаута Мовсесьяна: «Оснований нет. Мы вместе ответственны за не самые удачные решения»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг возможную отставку главы селекционного отдела Андрея Мовсесьяна. Бабаев разделяет ответственность за работу скаутов.

«Даже не могу предположить, откуда берутся разговоры [об уходе Мовсесьяна]. Не читайте с утра интернет. Никаких оснований под этими слухами нет. Андрей работает. Чем-то мы довольны, чем-то – нет. Но мы вместе делаем эту работу, вместе добиваемся успеха и вместе несем ответственность за какие-то не самые удачные решения, проекты», – сказал Бабаев.