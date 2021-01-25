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  • Жамалетдинов: «Надеюсь, через пять лет заиграю в европейском топ-клубе»

Жамалетдинов: «Надеюсь, через пять лет заиграю в европейском топ-клубе»

25 января 2021, 14:09
6

Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов рассказал, что в будущем хочет попасть в европейский топ-клуб.

– У вас есть такие планы, проявить себя здесь, чтобы заметили в Европе, к примеру?

— Почему нет? Если будет такая возможность, мало кто от такого откажется, но об этом еще рано говорить. Пока можно говорить о других командах в нашем чемпионате уровнем выше. Сначала нужно показать себя здесь, в «Уфе», и только потом говорить о других клубах.

— Команда мечты Тимура Жамалетдинова?

— На самом деле, нет определенной команды. Хотел бы выступать в топ-чемпионатах Европы, ну и в одном из топ-5 клубов этой страны. Это было бы здорово, но все зависит от меня.

— Кем видите себя через 5 лет?

— Надеюсь, заиграю в каком-нибудь топ-чемпионате и топ-клубе. Хоть Россия, хоть Европа.

  • В текущем сезоне форвард провел за «Уфу» 19 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.
  • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

Жамалетдинов: «Слуцкий главным тренером у меня не был – неинтересно, чем он занимается»

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Уфа Жамалетдинов Тимур
Комментарии (6)
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portero
1611573625
Сомнения конечно есть, про топ 5, очень сильно надо вырасти, редко кто способен и надо чтобы были предпосылки для роста...
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Axe111
1611577194
Лол
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Пельш 1
1611580349
Вся жизнь в твоих руках, работай, выкладывайся на 120% и всё сбудется!
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zigbert
1611666462
Для этого надо повышать свой уровень. Другого пути нет.
Ответить
Hektor 84
1611681852
Ты в РПЛ то сначала заиграй
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