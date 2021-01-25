Жамалетдинов: «Надеюсь, через пять лет заиграю в европейском топ-клубе»

Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов рассказал, что в будущем хочет попасть в европейский топ-клуб.

– У вас есть такие планы, проявить себя здесь, чтобы заметили в Европе, к примеру?

— Почему нет? Если будет такая возможность, мало кто от такого откажется, но об этом еще рано говорить. Пока можно говорить о других командах в нашем чемпионате уровнем выше. Сначала нужно показать себя здесь, в «Уфе», и только потом говорить о других клубах.

— Команда мечты Тимура Жамалетдинова?

— На самом деле, нет определенной команды. Хотел бы выступать в топ-чемпионатах Европы, ну и в одном из топ-5 клубов этой страны. Это было бы здорово, но все зависит от меня.

— Кем видите себя через 5 лет?

— Надеюсь, заиграю в каком-нибудь топ-чемпионате и топ-клубе. Хоть Россия, хоть Европа.

В текущем сезоне форвард провел за «Уфу» 19 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.

Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

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