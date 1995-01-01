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    Жамалетдинов: «Надеюсь, через пять лет заиграю в европейском топ-клубе»

    Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов рассказал, что в будущем хочет попасть в европейский топ-клуб.

    – У вас есть такие планы, проявить себя здесь, чтобы заметили в Европе, к примеру?

    — Почему нет? Если будет такая возможность, мало кто от такого откажется, но об этом еще рано говорить. Пока можно говорить о других командах в нашем чемпионате уровнем выше. Сначала нужно показать себя здесь, в «Уфе», и только потом говорить о других клубах.

    — Команда мечты Тимура Жамалетдинова?

    — На самом деле, нет определенной команды. Хотел бы выступать в топ-чемпионатах Европы, ну и в одном из топ-5 клубов этой страны. Это было бы здорово, но все зависит от меня.

    — Кем видите себя через 5 лет?

    — Надеюсь, заиграю в каком-нибудь топ-чемпионате и топ-клубе. Хоть Россия, хоть Европа.

    • В текущем сезоне форвард провел за «Уфу» 19 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.

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    Источник: «Реальное время»

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    Сегодня, 14:09
    Комментарии4
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      Рейтинг: +688

      Пельш 1 20 минут назад

      Вся жизнь в твоих руках, работай, выкладывайся на 120% и всё сбудется!

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      Рейтинг: +2933

      Axe111 1 час назад

      Лол

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      Рейтинг: +44615

      portero 2 часа назад

      Сомнения конечно есть, про топ 5, очень сильно надо вырасти, редко кто способен и надо чтобы были предпосылки для роста...

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      Рейтинг: +11107

      Cules2013 > portero 1 час назад

      я бы так сказал, теоретически в топ-5 чемпионате он может заиграть, но где-то в Удинезе или Алавесе.
      А если он уже сейчас причисляет РПЛ к топам, то этим всё сказано. В первую очередь, будет целить куда-то вроде Зенита. Старая песня.

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