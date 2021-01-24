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    Контракт Озила с «Фенербахче» рассчитан на 3,5 года

    «Фенербахче» объявил о переходе полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

    32-летний немец подписал контракт с турецким клубом на 3,5 года.

    Ранее сообщалось, что полузащитник будет зарабатывать 5 миллионов евро в год. Первые полгода зарплату футболисту будет выплачивать «Арсенал».

    • Озил не играет с марта.
    • За «Арсенал» он выступал с 2013 года.
    • На счету немца 254 матча, 44 гола и 77 ассистов.

    Официально: Озил перешел в «Фенербахче»

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    Источник: твиттер «Фенербахче»

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