Контракт Озила с «Фенербахче» рассчитан на 3,5 года

«Фенербахче» объявил о переходе полузащитника «Арсенала» Месута Озила.
32-летний немец подписал контракт с турецким клубом на 3,5 года.
Ранее сообщалось, что полузащитник будет зарабатывать 5 миллионов евро в год. Первые полгода зарплату футболисту будет выплачивать «Арсенал».
- Озил не играет с марта.
- За «Арсенал» он выступал с 2013 года.
- На счету немца 254 матча, 44 гола и 77 ассистов.
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Официально: Озил перешел в «Фенербахче»
Источник: твиттер «Фенербахче»