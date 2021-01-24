Контракт Озила с «Фенербахче» рассчитан на 3,5 года

«Фенербахче» объявил о переходе полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

32-летний немец подписал контракт с турецким клубом на 3,5 года.

Ранее сообщалось, что полузащитник будет зарабатывать 5 миллионов евро в год. Первые полгода зарплату футболисту будет выплачивать «Арсенал».

Озил не играет с марта.

За «Арсенал» он выступал с 2013 года.

На счету немца 254 матча, 44 гола и 77 ассистов.

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Официально: Озил перешел в «Фенербахче»