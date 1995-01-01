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    Главные новости дня. «Химки» подписали игрока сборной Швеции Дагерсталя, умер экс-форвард «Волги» Шелтон

    «Барселона» намерена летом подписать Агуэро и Алабу.

    Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет.

    Фетисов – о возвращении Промеса в «Спартак»: «Мы хотим эффективно потратить деньги, поэтому процесс будет небыстрым».

    AS: Рауль – единственный кандидат на замену Зидану в «Реале».

    Шевченко или Грант может возглавить «Челси» до конца сезона в случае увольнения Лэмпарда.

    «Спартак» хочет подписать защитника «Наполи» Малку.

    Селихов покинет «Спартак», если не будет играть чаще во второй части сезона.

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    Источник: Бомбардир.ру

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