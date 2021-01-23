Главные новости дня. «Химки» подписали игрока сборной Швеции Дагерсталя, умер экс-форвард «Волги» Шелтон

«Барселона» намерена летом подписать Агуэро и Алабу.

Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет.

Фетисов – о возвращении Промеса в «Спартак»: «Мы хотим эффективно потратить деньги, поэтому процесс будет небыстрым».

AS: Рауль – единственный кандидат на замену Зидану в «Реале».

Шевченко или Грант может возглавить «Челси» до конца сезона в случае увольнения Лэмпарда.

«Спартак» хочет подписать защитника «Наполи» Малку.

Селихов покинет «Спартак», если не будет играть чаще во второй части сезона.

«Химки» подписали защитника сборной Швеции Дагерсталя.

Кокорин: «Когда сказал в «Спартаке» о переходе в «Фиорентину», ни у кого не было слов».

Le10sport: ЦСКА договорился с «Ниццей» об аренде Данило.