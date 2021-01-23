Фетисов – о возвращении Промеса в «Спартак»: «Мы хотим эффективно потратить деньги, поэтому процесс будет небыстрым»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов дал понять, что переговоры о возвращении в клуб полузащитника «Аякса» Квинси Промеса идут сложно.

«По Квинси пока никаких продвижений нет. Мы хотим максимально эффективно потратить деньги, поэтому, думаю, процесс будет небыстрым. Сейчас все так же идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», – сказал Фетисов.