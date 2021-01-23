Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фетисов – о возвращении Промеса в «Спартак»: «Мы хотим эффективно потратить деньги, поэтому процесс будет небыстрым»

Фетисов – о возвращении Промеса в «Спартак»: «Мы хотим эффективно потратить деньги, поэтому процесс будет небыстрым»

23 января 2021, 10:20
9

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов дал понять, что переговоры о возвращении в клуб полузащитника «Аякса» Квинси Промеса идут сложно.

«По Квинси пока никаких продвижений нет. Мы хотим максимально эффективно потратить деньги, поэтому, думаю, процесс будет небыстрым. Сейчас все так же идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», – сказал Фетисов.

  • Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
  • Футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
  • Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Спартак Аякс Промес Квинси
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1611389473
Уголовный Кодекс не забудьте ему подарить.
Ответить
oyabun
1611390008
Да просто в Аяксе не дураки работают и хотят за Промеса не меннее 15 млн., а Федун такие деньги тратит только на Рошей и Тилей.
Ответить
Вомбат
1611392415
Процесс будет настолько небыстрым, что Промес сядет в голландскую тюрьму раньше, чем вернется в Спартак.
Ответить
Hektor 84
1611393127
Манагерам наших клубов надо поучиться продавать футболистов у голландцев.
Ответить
derrik2000
1611393395
Делать нечего им, как пропиариться возвращением Промеса. Зачем??? Когда он молодым приехал в Спартак, то доказывал всем и вся, что МОЖЕТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ В ЕВРОПЕЙСКОМ КЛУБЕ и попутно неслабых денег в Спартаке зарабатывал. Потом в том же Спартаке "зазвездился" и стал уже ИГРАТЬ только очень-очень отдельные матчи. Так ЗАЧЕМ он нужен? Чтобы показать, что селекционная служба в Спартаке - УХ??? Фуфло эта спартаковская селекционная служба. ФУФЛО!!! Вот в Краснодаре, например, у Галицкого - ДА, селекция идёт, ну, если не на "отлично", то уж точно на "очень хорошо": практически все игроки, приходящие в основную команду, хорошие мастера и отлично вписываются в общекомандную игру. Привлекательную, остро атакующую, техничную, основанную на среднем, длинном и коротком пасе, в общем, "спартаковскую" игру, о которой при правлениях Червиченко - Федуна уже болельщики Спартака даже забывать стали. (((
Ответить
slavа0508
1611393782
Зарема будет пытаться в пределах 5 лямов купить(она сейчас главная по экономии) а Аякс будет пытаться за 10-15 лямов продать,,,скорей всего не чего не выйдет,,,
Ответить
ilichkadr
1611395199
Если "По Квинси пока никаких продвижений нет", то вполне очевидно, что пока всё на уровне разговоров в СМИ. P.S. Аякс это не только Промес. Не всех ещё разгребли. Есть бразилец Антони, серб Тадич.
Ответить
Главные новости
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
4
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым ушел с 0:2 против «Лилля» (2:2)
Вчера, 23:59
4
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
Вчера, 23:09
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
Все новости
Все новости
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
2
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
1
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
8
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
3
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
38
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
10
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
6
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
Вчера, 17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
Вчера, 17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
Вчера, 17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
Вчера, 17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
Вчера, 17:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+