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    Фетисов – о возвращении Промеса в «Спартак»: «Мы хотим эффективно потратить деньги, поэтому процесс будет небыстрым»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов дал понять, что переговоры о возвращении в клуб полузащитника «Аякса» Квинси Промеса идут сложно.

    «По Квинси пока никаких продвижений нет. Мы хотим максимально эффективно потратить деньги, поэтому, думаю, процесс будет небыстрым. Сейчас все так же идут переговоры между «Спартаком» и «Аяксом», – сказал Фетисов.

    • Рыночная стоимость Промеса – 15 миллионов евро.
    • Футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • Он забил 66 голов и сделал 33 ассиста в 135 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      порт 5 минут назад

      Уголовный Кодекс не забудьте ему подарить.

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