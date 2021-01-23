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  • Селихов покинет «Спартак», если не будет играть чаще во второй части сезона

Селихов покинет «Спартак», если не будет играть чаще во второй части сезона

23 января 2021, 13:32
7

Вратарь «Спартака» Александр Селихов ответил на вопросы о своем будущем в московском клубе.

– Вы готовитесь к приходу нового тренерского штаба летом?

– Футболисты всегда должны быть готовы к этому.

– У вас летом заканчивается контракт. Есть ли уже предложение от клуба?

– Вообще контракт у меня в мае не заканчивается.

– Для вас это решающий сезон. Вы будете согласны только на роль первого номера?

– Если до мая ничего не изменится, я покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции.

  • В этом сезоне Селихов играл только за «Спартак-2».
  • 26-летний голкипер пропустил пять голов в четырех матчах.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр
Комментарии (7)
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NewLife
1611398418
Можно только посочувствовать. У многих хороших игроков после травмы ломается карьера. Лучший вариант в этой ситуации - аренда в клуб из первой десятки. Такого вратаря как Саша Селихов терять нельзя.
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САДЫЧОК
1611398850
Не плохой вратарь , которому мешает голова !
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slavа0508
1611398993
Конечно Александру надо играть молодость уходит,так что наверное лучше уйти,,,
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серега кашин
1611399351
вратарь то хороий шелбы в аренду до конца сезона
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Боцман59rus
1611402859
По мне он лучше
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