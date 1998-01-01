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    Селихов покинет «Спартак», если не будет играть чаще во второй части сезона

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов ответил на вопросы о своем будущем в московском клубе.

    – Вы готовитесь к приходу нового тренерского штаба летом?

    – Футболисты всегда должны быть готовы к этому.

    – У вас летом заканчивается контракт. Есть ли уже предложение от клуба?

    – Вообще контракт у меня в мае не заканчивается.

    – Для вас это решающий сезон. Вы будете согласны только на роль первого номера?

    – Если до мая ничего не изменится, я покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции.

    • В этом сезоне Селихов играл только за «Спартак-2».
    • 26-летний голкипер пропустил пять голов в четырех матчах.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +4283

      Cleaner 21 минуту назад

      Ну уйдет и уйдет. Делов то...

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      Рейтинг: +10

      wiess 23 минуты назад

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      Рейтинг: +5702

      серега кашин 57 минут назад

      вратарь то хороий шелбы в аренду до конца сезона

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      Рейтинг: +16817

      slavutiq70 1 час назад

      Конечно Александру надо играть молодость уходит,так что наверное лучше уйти,,,

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      Рейтинг: +6163

      САДЫЧОК 1 час назад

      Не плохой вратарь , которому мешает голова !

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      Рейтинг: +14960

      vladimir-7 > САДЫЧОК 40 минут назад

      ...но мешают головы гл.тренера и Федуна. Нужно искать
      другой клуб с возможностью постоянно играть в основном составе.

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      Рейтинг: +7138

      NewLife 1 час назад

      Можно только посочувствовать. У многих хороших игроков после травмы ломается карьера. Лучший вариант в этой ситуации - аренда в клуб из первой десятки. Такого вратаря как Саша Селихов терять нельзя.

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