Селихов покинет «Спартак», если не будет играть чаще во второй части сезона

Вратарь «Спартака» Александр Селихов ответил на вопросы о своем будущем в московском клубе.
– Вы готовитесь к приходу нового тренерского штаба летом?
– Футболисты всегда должны быть готовы к этому.
– У вас летом заканчивается контракт. Есть ли уже предложение от клуба?
– Вообще контракт у меня в мае не заканчивается.
– Для вас это решающий сезон. Вы будете согласны только на роль первого номера?
– Если до мая ничего не изменится, я покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции.
- В этом сезоне Селихов играл только за «Спартак-2».
- 26-летний голкипер пропустил пять голов в четырех матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»