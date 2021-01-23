Селихов покинет «Спартак», если не будет играть чаще во второй части сезона

Вратарь «Спартака» Александр Селихов ответил на вопросы о своем будущем в московском клубе.

– Вы готовитесь к приходу нового тренерского штаба летом?

– Футболисты всегда должны быть готовы к этому.

– У вас летом заканчивается контракт. Есть ли уже предложение от клуба?

– Вообще контракт у меня в мае не заканчивается.

– Для вас это решающий сезон. Вы будете согласны только на роль первого номера?

– Если до мая ничего не изменится, я покину «Спартак». Очень много времени потерял, хочу играть. На поле получаю самые лучшие эмоции.