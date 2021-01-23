AS: Рауль – единственный кандидат на замену Зидану в «Реале»

У руководства «Реала» есть только один вариант замены действующего главного тренера Зинедина Зидана.
По информации AS, в случае увольнения француза клуб назначит Рауля, возглавляющего сейчас «Кастилью».
Ранее рассматривались кандидатуры Маурисио Покеттино и Жозе Моуринью, но они уже трудоустроены в «ПСЖ» и «Тоттенхэме» соответственно.
- «Реал» занимает второе место в Примере, отставая от лидирующего «Атлетико» по потерянным очкам на 10 баллов.
- За последнюю неделю мадридцы вылетели из Суперкубка и Кубка Испании.
Источник: AS