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    AS: Рауль – единственный кандидат на замену Зидану в «Реале»

    У руководства «Реала» есть только один вариант замены действующего главного тренера Зинедина Зидана.

    По информации AS, в случае увольнения француза клуб назначит Рауля, возглавляющего сейчас «Кастилью».

    Ранее рассматривались кандидатуры Маурисио Покеттино и Жозе Моуринью, но они уже трудоустроены в «ПСЖ» и «Тоттенхэме» соответственно.

    • «Реал» занимает второе место в Примере, отставая от лидирующего «Атлетико» по потерянным очкам на 10 баллов.
    • За последнюю неделю мадридцы вылетели из Суперкубка и Кубка Испании.

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    Источник: AS

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