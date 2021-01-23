AS: Рауль – единственный кандидат на замену Зидану в «Реале»

У руководства «Реала» есть только один вариант замены действующего главного тренера Зинедина Зидана.

По информации AS, в случае увольнения француза клуб назначит Рауля, возглавляющего сейчас «Кастилью».

Ранее рассматривались кандидатуры Маурисио Покеттино и Жозе Моуринью, но они уже трудоустроены в «ПСЖ» и «Тоттенхэме» соответственно.