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    «Авангард» объявил о переходе 18-летнего Сухарева в ЦСКА

    Центральный защитник Алексей Сухарев перешел из «Авангарда» в ЦСКА.

    Курский клуб объявил о достигнутой договоренности по трансферу 18-летнего футболиста.

    «Я в клубе с самого детства. Очень благодарен «Авангарду» за то, что воспитали меня как футболиста и человека. Хочу сказать отдельное спасибо пацанам, которые поддержали меня в тот момент, когда я попал в основную команду. Они старались подбодрить, подсказать, за это им большое спасибо!

    «Авангард» привил мне любовь к футболу. Раньше меня приглашали и в «Чертаново», и в «Краснодар», но тогда я был ещe не готов к переходу. Сейчас – самый подходящий момент для того, чтобы попробовать свои силы где-то ещe.

    Хочу пожелать удачи команде! Я, конечно же, буду следить за родным клубом. Надеюсь, что курский футбол будет процветать и все цели, которые поставлены к тысячелетию города, будут выполнены», – прокомментировал уход из «Авангарда» сам Сухарев.

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    Источник: Страница «Авангарда» в соцсети «ВКонтакте»

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44587

      portero 2 часа назад

      Удачи ему, ЦСКА удачнее всех работают с молодёжью, но к сожалению многие сразу ловят звезду и забивают на футбол получив приличный контракт...

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