«Авангард» объявил о переходе 18-летнего Сухарева в ЦСКА

Центральный защитник Алексей Сухарев перешел из «Авангарда» в ЦСКА.

Курский клуб объявил о достигнутой договоренности по трансферу 18-летнего футболиста.

«Я в клубе с самого детства. Очень благодарен «Авангарду» за то, что воспитали меня как футболиста и человека. Хочу сказать отдельное спасибо пацанам, которые поддержали меня в тот момент, когда я попал в основную команду. Они старались подбодрить, подсказать, за это им большое спасибо!

«Авангард» привил мне любовь к футболу. Раньше меня приглашали и в «Чертаново», и в «Краснодар», но тогда я был ещe не готов к переходу. Сейчас – самый подходящий момент для того, чтобы попробовать свои силы где-то ещe.

Хочу пожелать удачи команде! Я, конечно же, буду следить за родным клубом. Надеюсь, что курский футбол будет процветать и все цели, которые поставлены к тысячелетию города, будут выполнены», – прокомментировал уход из «Авангарда» сам Сухарев.