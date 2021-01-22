Главные новости дня. Алексей Березуцкий стал тренером ЦСКА, легионеры «Тамбова» обратились в ФИФА из-за долгов

Журналист Егоров: «У «Спартака» было твердое решение избавиться от Кокорина».

Клопп: «Проиграть «Бернли» было нелегко, но у «Ливерпуля» получилось. Это сильный удар по лицу».

Жиго: «Спартак» похож на «Марсель» – фанаты повсюду! «Зенит» – русский «ПСЖ».

«Мы отдаем вам игру, но в чемпионы не лезете». «Спартак» предлагал ЦСКА договорной матч в 1998-м.

«СЭ»: Оганесян покинул пост президента «Тамбова» спустя шесть дней после назначения.

Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА.

Sport24: легионеры «Тамбова» обратились в ФИФА из-за долгов по зарплате.

Манчини – о Кокорине в «Фиорентине»: «Саша мог бы играть даже за «Реал».

Официально: «Касымпаша» арендовала Бистровича у ЦСКА.

«Локомотив» купил Пабло без согласия Николича.