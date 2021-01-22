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  • Sport24: легионеры «Тамбова» обратились в ФИФА из-за долгов по зарплате

Sport24: легионеры «Тамбова» обратились в ФИФА из-за долгов по зарплате

22 января 2021, 16:43
11

ФИФА будет рассматривать ситуацию с долгами по зарплате перед игроками «Тамбова».

По информации Sport24, в Международную федерацию футбола обратились несколько легионеров, выступающих за аутсайдера РПЛ.

Кроме того, отдельные российские футболисты пожаловались в палату по разрешению споров РФС в связи с невыплатой денег.

  • Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
  • В начале января сообщалось, что долги клуба выросли до 160-170 миллионов рублей.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (11)
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серега кашин
1611323355
не нужны такие клубы нашей лиги как тамбов, только игрокам голову морочат
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swot1205
1611324625
как могут возникнуть долги в гос клубе, в котором бюджет запланирован
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Боцман59rus
1611325706
Пусть на Гранты и Калины пересаживаются и на работу, не,к,у,й бюджет на содержание бездельников переводить, играющих в другом городе, хрен пойми для кого.,.. Губернатор молодец, слать дальше этих дармоедов, вместе с РФС, пусть Дрюков сам расплачивается
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erma
1611329083
Сейчас активно обсуждают стоит ли сокращать лигу до 12 команд. Мне (как и всем) этого ужасно не хочется, но что делать с клубами вроде Тамбова, Тосно, Амкара, Кубани, где к моменту снятия команды уже просто нечего красть. Господдержка превращается в баблораспил.
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Пельш 1
1611330565
Так это давно понятно, что не потянут команды эти зарплаты и вообще содержание команды на бюджетные деньги! А покупать клуб - это невыгодно для наших буржуа. Это раньше футбол был увлечением, хобби. А сейчас это бизнес, который без вложений прогорит.
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portero
1611330646
Ну наконец-то давно надо было, ведь чтнуши годами будут лапшу вешать. Менеджеры зато всегда себе зарплату и премии не забывают выплачивать...
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Hektor 84
1611338369
Правильно сделали! Чинушей за жопу прихватят.
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JTherry
1611349649
допилили бюджетные денежки в саранском Тамбове... кто там "самый влиятельный" в футболе? ваш выход на арену г... Дюкофф)
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zigbert
1611411388
Хоть что то может и сдвинется с мертвой точки.
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