Sport24: легионеры «Тамбова» обратились в ФИФА из-за долгов по зарплате

ФИФА будет рассматривать ситуацию с долгами по зарплате перед игроками «Тамбова».
По информации Sport24, в Международную федерацию футбола обратились несколько легионеров, выступающих за аутсайдера РПЛ.
Кроме того, отдельные российские футболисты пожаловались в палату по разрешению споров РФС в связи с невыплатой денег.
- Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
- В начале января сообщалось, что долги клуба выросли до 160-170 миллионов рублей.
Источник: Sport24