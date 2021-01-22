Sport24: легионеры «Тамбова» обратились в ФИФА из-за долгов по зарплате

ФИФА будет рассматривать ситуацию с долгами по зарплате перед игроками «Тамбова».

По информации Sport24, в Международную федерацию футбола обратились несколько легионеров, выступающих за аутсайдера РПЛ.

Кроме того, отдельные российские футболисты пожаловались в палату по разрешению споров РФС в связи с невыплатой денег.