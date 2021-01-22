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    Sport24: легионеры «Тамбова» обратились в ФИФА из-за долгов по зарплате

    ФИФА будет рассматривать ситуацию с долгами по зарплате перед игроками «Тамбова».

    По информации Sport24, в Международную федерацию футбола обратились несколько легионеров, выступающих за аутсайдера РПЛ.

    Кроме того, отдельные российские футболисты пожаловались в палату по разрешению споров РФС в связи с невыплатой денег.

    • Тамбовчане ушли на зимний перерыв на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
    • В начале января сообщалось, что долги клуба выросли до 160-170 миллионов рублей.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20081

      Боцман59rus 33 минуты назад

      Пусть на Гранты и Калины пересаживаются и на работу, не,к,у,й бюджет на содержание бездельников переводить, играющих в другом городе, хрен пойми для кого.,.. Губернатор молодец, слать дальше этих дармоедов, вместе с РФС, пусть Дрюков сам расплачивается

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2112

      swot1205 51 минуту назад

      как могут возникнуть долги в гос клубе, в котором бюджет запланирован

      0
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      Рейтинг: +5698

      серега кашин 1 час назад

      не нужны такие клубы нашей лиги как тамбов, только игрокам голову морочат

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