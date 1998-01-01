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    «Мы отдаем вам игру, но в чемпионы не лезете». «Спартак» предлагал ЦСКА договорной матч в 1998-м

    Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов рассказал, как в 1998-м году вице-президент «Спартака» Григорий Есауленко предлагал армейцам выйти из чемпионской гонки.

    – Я уже в ЦСКА (1998-й год – прим. «Бомбардира»), началась наша победная серия. Накануне матча со «Спартаком» звонит Гриша Есауленко: «Надо срочно встретиться». А я в Новороссийске по своим делам, в Москву возвращаюсь поздно вечером.

    Предлагаю пересечься в день игры на стадионе. Есауленко: «Нет! Сегодня!»

    — Что за спешка?

    — Вот и я понять не могу. Говорю: «Из аэропорта до офиса доберусь часам к десяти, не раньше. Хочешь — подъезжай». — «Хорошо». Захожу — стоят Есауленко, Романцев и один чеченец, Турпал. С футболом не связан, но человек влиятельный, его брат держал «Мариотт» на Тверской. Гриша с этим Турпалом дружил.

    Садимся в моем кабинете, выпиваем по 50 грамм коньяка. Спрашиваю: «Что за пожар?» Есауленко отвечает: «Авалу, давай договоримся. Завтра мы отдаем вам игру, побеждаете с разницей в один мяч. Но в чемпионы не лезете».

    Я ошалел от такой наглости. Сразу стало ясно, зачем Есауленко привел Турпала.

    — Ну и зачем?

    — Чтобы при нем я подписался под это дело — и все, назад дороги нет. Говорю ему по-чеченски: «Не обижайся, но тебе не нужно сюда лезть. Ты же видишь, в футболе слишком много грязи». Затем к Есауленко поворачиваюсь: «А с тобой, Гриша, условимся так. Ничего нам отдавать не надо. Сами возьмем то, что хотим. Играть будем честно».

    — А он?

    — Опешил. Не ожидал отказа. Начал деньги предлагать, еще что-то. А Романцев молчал, вообще в разговоре не участвовал. Я же был в бешенстве, прямо колотило. В голове не укладывалось, что «Спартак» промышляет такими вещами.

    — Боялись вас.

    — И не зря. На следующий день грохнули спартачей — 4:1!

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии39
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      Рейтинг: +4804

      Puddle 3 минуты назад

      Какой же это позор!

      0
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      Рейтинг: +680

      Andrew01 4 минуты назад

      как в детской песенке: "а может все было наоборот?")))))) интересно Романцев что скажет?)))

      0
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      Рейтинг: +12932

      alarm 9 минут назад

      предлагаю сегодня же расформировать спартаг, как позор страны. на стадионе открыть рынок, всю остальную инфраструктуру продать и отправить деньги амкару.
      пс: и снять радужный флаг над тарасофкой тоже нужно.

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      Рейтинг: +588

      plehanov6 19 минут назад

      Лошара, решил обогатиться на сплетнях! Что-же ты раньше молчал?! Проститутка фейковая!!!

      1
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      Рейтинг: +13912

      derrik2000 47 минут назад

      "Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов"

      )))))))))))))))))))))))
      От же *ука, а???
      Эта связки связка чеченских "хозяев" Дадаханов-Шамханов пришла в армейский клуб аккурат в период, когда в России везде заправляли чеченцы, но в Чечне была непонятная "контртеррористическая операция".
      Попросту говоря, "отжали" клуб и никто пикнуть не посмел.
      Из-за них ВЕЛИКИЙ КЛУБ ЦСКА в то время болельщики (и не только) прозвали ЧСКА, что было совершенно справедливо.
      С ПОЗОРОМ ВЫЛЕТЕЛИ из клуба по окончании "чеченской контртеррористической операции" и затихарились.
      Брешет и глазом не моргнёт!
      И что-то как-то о ТОМ, БЛЕСТЯЩЕ проведённом ЦСКА футбольном сезоне (кроме его первой трети) этот Шамханов раскукарекался только о его КОНЦОВКЕ.
      С начала, С НАЧАЛА сезона нужно начинать повествование!
      Я и не только я - нас таких, к сожалению. уже не очень много осталось - помним прекрасно ТОТ сезон...

      5
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      Рейтинг: +7111

      NewLife 50 минут назад

      Не западло Бомбардиру такую шнягу от желтого С-Э тиражировать ?

      1
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      Рейтинг: +12932

      alarm > NewLife 8 минут назад

      как раз именно сэ всегда был про-тарасофским. вот это поворот, да?)

      1
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      Рейтинг: +10592

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Сейчас можно говорить всё что угодно , про какой то там лохматый год - доказательства и подтверждения в " студию " или прокуратуру , да и то уже наверное поздно , а иначе это сплетни и балабольство !!!

      1
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      Рейтинг: +7111

      NewLife > Persona_non_Grata 57 минут назад

      Больше всего смешит художественное повествование вместо короткого изложения факта предложения сделки, прямо очерк пишет: как встретились, приезд, коньяк какой-то турпал, Романцев молчал)) в общем белая горячка от коньяка.

      3
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      Рейтинг: +7625

      alp > Persona_non_Grata 26 минут назад

      не не не.. жареное не требует доказухи.. пипл и так схавает.

      0
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      Рейтинг: +5438

      nik55 1 час назад

      решил этой тупостью о себе напомнить

      2
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      Рейтинг: +7625

      alp 1 час назад

      для кого то стало новостью, что чемпионства спама в 90-е были , мягко говоря, не чистоплотными???

      0
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      Рейтинг: +1377

      spam2009 > alp 1 час назад

      А чемпионства Синита сейчас прям как-будто благаухают сиренью и лавандой.

      2
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      Рейтинг: +7625

      alp > spam2009 27 минут назад

      цска - вижу, спартак - вижу.... где ты в статье хоть слово увидел о Зените? комплексуешь?

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      Рейтинг: +1377

      spam2009 > alp 13 минут назад

      Так ты тоже комплексуешь по ходу

      0
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      Рейтинг: +351

      dva064 1 час назад

      Где логика????Мы проигрываем вам а вы нам не мешаете нам брать золото,,,,полная чушь,,,,,

      7
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      Рейтинг: +13912

      derrik2000 > dva064 30 минут назад

      Была логика.
      Была.
      Только не верю я в эти бредни Шамханова.

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