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  • «Мы отдаем вам игру, но в чемпионы не лезете». «Спартак» предлагал ЦСКА договорной матч в 1998-м

«Мы отдаем вам игру, но в чемпионы не лезете». «Спартак» предлагал ЦСКА договорной матч в 1998-м

22 января 2021, 12:58
48

Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов рассказал, как в 1998-м году вице-президент «Спартака» Григорий Есауленко предлагал армейцам выйти из чемпионской гонки.

– Я уже в ЦСКА (1998-й год – прим. «Бомбардира»), началась наша победная серия. Накануне матча со «Спартаком» звонит Гриша Есауленко: «Надо срочно встретиться». А я в Новороссийске по своим делам, в Москву возвращаюсь поздно вечером.

Предлагаю пересечься в день игры на стадионе. Есауленко: «Нет! Сегодня!»

— Что за спешка?

— Вот и я понять не могу. Говорю: «Из аэропорта до офиса доберусь часам к десяти, не раньше. Хочешь — подъезжай». — «Хорошо». Захожу — стоят Есауленко, Романцев и один чеченец, Турпал. С футболом не связан, но человек влиятельный, его брат держал «Мариотт» на Тверской. Гриша с этим Турпалом дружил.

Садимся в моем кабинете, выпиваем по 50 грамм коньяка. Спрашиваю: «Что за пожар?» Есауленко отвечает: «Авалу, давай договоримся. Завтра мы отдаем вам игру, побеждаете с разницей в один мяч. Но в чемпионы не лезете».

Я ошалел от такой наглости. Сразу стало ясно, зачем Есауленко привел Турпала.

— Ну и зачем?

— Чтобы при нем я подписался под это дело — и все, назад дороги нет. Говорю ему по-чеченски: «Не обижайся, но тебе не нужно сюда лезть. Ты же видишь, в футболе слишком много грязи». Затем к Есауленко поворачиваюсь: «А с тобой, Гриша, условимся так. Ничего нам отдавать не надо. Сами возьмем то, что хотим. Играть будем честно».

— А он?

— Опешил. Не ожидал отказа. Начал деньги предлагать, еще что-то. А Романцев молчал, вообще в разговоре не участвовал. Я же был в бешенстве, прямо колотило. В голове не укладывалось, что «Спартак» промышляет такими вещами.

— Боялись вас.

— И не зря. На следующий день грохнули спартачей — 4:1!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Романцев Олег
Комментарии (48)
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Влад-20
1611311313
Среди вайнахов принято отвечать за свои слова. Готов он в суде это рассказать, и не просто слова, а с доказательствами ? Если нет, то это новая статья УК за клевету в Интернете.
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spam2009
1611312983
Кони решили посмешить народ, браво им это удалось
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slavа0508
1611313277
Бред больного человека,,,,
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dva064
1611313429
Где логика????Мы проигрываем вам а вы нам не мешаете нам брать золото,,,,полная чушь,,,,,
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NewLife
1611315574
Не западло Бомбардиру такую шнягу от желтого С-Э тиражировать ?
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derrik2000
1611315737
"Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов" ))))))))))))))))))))))) От же *ука, а??? Эта связки связка чеченских "хозяев" Дадаханов-Шамханов пришла в армейский клуб аккурат в период, когда в России везде заправляли чеченцы, но в Чечне была непонятная "контртеррористическая операция". Попросту говоря, "отжали" клуб и никто пикнуть не посмел. Из-за них ВЕЛИКИЙ КЛУБ ЦСКА в то время болельщики (и не только) прозвали ЧСКА, что было совершенно справедливо. С ПОЗОРОМ ВЫЛЕТЕЛИ из клуба по окончании "чеченской контртеррористической операции" и затихарились. Брешет и глазом не моргнёт! И что-то как-то о ТОМ, БЛЕСТЯЩЕ проведённом ЦСКА футбольном сезоне (кроме его первой трети) этот Шамханов раскукарекался только о его КОНЦОВКЕ. С начала, С НАЧАЛА сезона нужно начинать повествование! Я и не только я - нас таких, к сожалению. уже не очень много осталось - помним прекрасно ТОТ сезон...
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plehanov6
1611317451
Лошара, решил обогатиться на сплетнях! Что-же ты раньше молчал?! Проститутка фейковая!!!
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Lenin26
1611324428
Шутки шутками,но за такие воспоминания для прессы,могут и срок дать,и звёзды у кб отобрать,ждём продолжения,уверен что всё так просто не закончится.
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Из Твери Леха
1611337741
А сколько еще таких "предложений" не вылезло наружу...
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JTherry
1611346091
нашли кому верить, Шамханов обыкновенный пиз**бол и бандит с сомнительной репутацией... в 2004 году после получения Крылышками бронзы, он выжил оттуда Гаджиева, жутко с ним разругавшись, за постоянные угрозы футболистам, что он их "вывезет в лес"... а когда Авалу судью ударил в матче с Москвой, наверное, все забыли, за что ему впаяли 10 месяцев дисквы... верить Шамханову - себя не уважать...
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