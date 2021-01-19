«Рубин» создал женскую команду

Женская команда «Рубина» в 2021 году впервые выступит в Суперлиге. Сейчас идет комплектование состава.
«Новый сезон в Суперлиге стартует в марте – здесь, в отличие от мужской Премьер-лиги, чемпионат проводится по системе «весна-осень».
Тренерский штаб женской команды «Рубин» возглавила Ольга Веняминовна Васильева – в прошлом именитый игрок, а ныне тренер», – сообщили в Казани.
- Прошлый сезон Суперлиги выиграл ЦСКА.
- В нем участвовало 8 команд.
- Мужская команда «Рубина» идет в РПЛ 8-й.
Источник: официальный сайт «Рубина»