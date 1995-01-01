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    Мэддисон сравнил свой гол «Саутгемптону» с голом Аршавина за «Арсенал»

    Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон прокомментировал свой гол в ворота «Саутгемптона» (2:0). Он вспомнил мяч Андрея Аршавина в футболке «Арсенала».

    «Я помню похожий гол, который Андрей Аршавин забил за «Арсенал». Мой папа говорил мне, что когда ты в таких ситуациях, под острым углом, возле ворот, единственная возможность забить — пробить высоко под перекладину», – цитирует Мэддисона «Чемпионат» со ссылкой на The Guardian.

    • «Лестер» поднялся на 2-е место.
    • Аршавин играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 год.
    • Трофеев с командой россиянин не брал.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      AS Roma Ultras 31 минуту назад

      Шава так любил бить)) приятно что нынешние молодые англичане помнят про Аршавина

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