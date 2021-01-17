Мэддисон сравнил свой гол «Саутгемптону» с голом Аршавина за «Арсенал»

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон прокомментировал свой гол в ворота «Саутгемптона» (2:0). Он вспомнил мяч Андрея Аршавина в футболке «Арсенала».

«Я помню похожий гол, который Андрей Аршавин забил за «Арсенал». Мой папа говорил мне, что когда ты в таких ситуациях, под острым углом, возле ворот, единственная возможность забить — пробить высоко под перекладину», – цитирует Мэддисона «Чемпионат» со ссылкой на The Guardian.