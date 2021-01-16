В Италии сообщили о согласии Гайча на аренду в «Дженоа»

Новым клубом форварда ЦСКА Адольфо Гайча может стать «Дженоа». Узнав о заинтересованности генуэзцев, аргентинец дал согласие на трансфер.

Другим вариантом для Гайча был «Унион», но он предпочел «Дженоа». Речь идет об аренде до конца сезона.

Также Гайч интересен турецким клубам.