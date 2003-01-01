Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    В Италии сообщили о согласии Гайча на аренду в «Дженоа»

    Новым клубом форварда ЦСКА Адольфо Гайча может стать «Дженоа». Узнав о заинтересованности генуэзцев, аргентинец дал согласие на трансфер.

    Другим вариантом для Гайча был «Унион», но он предпочел «Дженоа». Речь идет об аренде до конца сезона.

    Также Гайч интересен турецким клубам.

    • Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • В его активе гол и ассист в 18 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт Альфредо Педуллы

    Альфредо Педулла - журналист Sportitalia, который имеет собственный сайт. В твиттере на него подписаны почти 200 тысяч человек.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44331

      portero 1 час назад

      Может повезет Адольфо и заиграет, тогда и ЦСКА повезет, сбагрят...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82003
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru