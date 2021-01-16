В Италии сообщили о согласии Гайча на аренду в «Дженоа»

Новым клубом форварда ЦСКА Адольфо Гайча может стать «Дженоа». Узнав о заинтересованности генуэзцев, аргентинец дал согласие на трансфер.
Другим вариантом для Гайча был «Унион», но он предпочел «Дженоа». Речь идет об аренде до конца сезона.
Также Гайч интересен турецким клубам.
- Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
- В его активе гол и ассист в 18 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
Источник: сайт Альфредо Педуллы
Альфредо Педулла - журналист Sportitalia, который имеет собственный сайт. В твиттере на него подписаны почти 200 тысяч человек.