Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Семак: «Положительно отношусь к идее вакцинировать игроков от коронавируса»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к возможной вакцинации футболистов от COVID-19.

    «Отношусь положительно. Но надо собрать как можно больше информации. Надо понять, насколько это будет влиять на состояние игроков, сколько после вакцинации не рекомендовано тренироваться. Нужна информация.

    Но в целом мы понимаем, что этот год придется проводить в тех же условиях, что и предыдущий. Так что приходится сталкиваться со сложностями. Но таковы реалии», – сказал Семак.

    • На первый сбор «Зенита» из-за заражения коронавирусом не прилетели вратарь Андрей Лунев и форвард Артем Дзюба.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ по итогам 19 туров.
    • Сейчас команда готовится ко второй части сезона в Дубае (ОАЭ).

    Семак: «Маловероятно увидеть Лунева и Дзюбу на первом сборе «Зенита»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      AS Roma Ultras 9 минут назад

      интересно, футболистам скидывают таксисты и охранники "секретную инфу" в вотсапе?? как футболисты отреагируют на вакцинацию?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82003
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru