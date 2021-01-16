Семак: «Положительно отношусь к идее вакцинировать игроков от коронавируса»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем отношении к возможной вакцинации футболистов от COVID-19.

«Отношусь положительно. Но надо собрать как можно больше информации. Надо понять, насколько это будет влиять на состояние игроков, сколько после вакцинации не рекомендовано тренироваться. Нужна информация.

Но в целом мы понимаем, что этот год придется проводить в тех же условиях, что и предыдущий. Так что приходится сталкиваться со сложностями. Но таковы реалии», – сказал Семак.

На первый сбор «Зенита» из-за заражения коронавирусом не прилетели вратарь Андрей Лунев и форвард Артем Дзюба .

и форвард . Петербуржцы лидируют в РПЛ по итогам 19 туров.

Сейчас команда готовится ко второй части сезона в Дубае (ОАЭ).

Семак: «Маловероятно увидеть Лунева и Дзюбу на первом сборе «Зенита»