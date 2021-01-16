Семак: «Маловероятно увидеть Лунева и Дзюбу на первом сборе «Зенита»

Азмунка бедняшка, ее даже не проверяли ?
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы вратаря Андрея Лунева и нападающего Артема Дзюбы принять участие в первом тренировочном сборе команды.
«Маловероятно. Все будет зависеть от тестирования. Как только позволит ситуация и у них будут отрицательные тесты и самочувствие, которое позволит тренироваться, они тут же к нам присоединятся.
Но, учитывая всю информацию, которую мы знаем, маловероятно увидеть их на первом сборе. Нам бы этого хотелось, но вряд ли это получится. Главное, чтобы к следующему сбору все было хорошо», – сказал Семак.
- Лунев и Дзюба заразились коронавирусом.
- Первый сбор «Зенита» продлится до 27 января.
- Команда готовится ко второй части сезона в Дубае (ОАЭ).
«Спартак» отказался от контрольной игры с «Зенитом» в ОАЭ