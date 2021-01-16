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    Семак: «Маловероятно увидеть Лунева и Дзюбу на первом сборе «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы вратаря Андрея Лунева и нападающего Артема Дзюбы принять участие в первом тренировочном сборе команды.

    «Маловероятно. Все будет зависеть от тестирования. Как только позволит ситуация и у них будут отрицательные тесты и самочувствие, которое позволит тренироваться, они тут же к нам присоединятся.

    Но, учитывая всю информацию, которую мы знаем, маловероятно увидеть их на первом сборе. Нам бы этого хотелось, но вряд ли это получится. Главное, чтобы к следующему сбору все было хорошо», – сказал Семак.

    • Лунев и Дзюба заразились коронавирусом.
    • Первый сбор «Зенита» продлится до 27 января.
    • Команда готовится ко второй части сезона в Дубае (ОАЭ).

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +7009

      NewLife 6 минут назад

      Азмунка бедняшка, ее даже не проверяли ?

      0
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      Рейтинг: +10762

      JTherry 17 минут назад

      дзюпу снова "взломали") пора флешмобить...

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