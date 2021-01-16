Семак: «Маловероятно увидеть Лунева и Дзюбу на первом сборе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы вратаря Андрея Лунева и нападающего Артема Дзюбы принять участие в первом тренировочном сборе команды.

«Маловероятно. Все будет зависеть от тестирования. Как только позволит ситуация и у них будут отрицательные тесты и самочувствие, которое позволит тренироваться, они тут же к нам присоединятся.

Но, учитывая всю информацию, которую мы знаем, маловероятно увидеть их на первом сборе. Нам бы этого хотелось, но вряд ли это получится. Главное, чтобы к следующему сбору все было хорошо», – сказал Семак.

Лунев и Дзюба заразились коронавирусом.

Первый сбор «Зенита» продлится до 27 января.

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