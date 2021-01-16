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    «Спартак» отказался от контрольной игры с «Зенитом» в ОАЭ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что товарищеский матч со «Спартаком» на сборе в ОАЭ не состоится.

    «Спартак» отказался. Мы предложили им сыграть, учитывая все сложности со спарринг-партнерами. Но у «Спартака» уже своя программа, и они не смогут с нами сыграть», – сообщил Семак.

    • Обе команды готовятся ко второй части сезона в Дубае.
    • «Зенит» и «Спартак» играли друг с другом в последнем туре РПЛ перед зимней паузой.
    • Тогда петербуржцы победили со счетом 3:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии23
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      Рейтинг: +7009

      NewLife 15 минут назад

      А как ты мудило считал, что Спартак для игры с заразными отменит свой вылет 8-го ? Почему не согласился ни на 6-ое ни на 7-ое. Помоечные теперь ниже в комментах выблевывают весь боярышник, не зная сути дела.

      0
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      Рейтинг: +937

      lotsman 37 минут назад

      Статья преподнесена для стравливания болельщиков.)) Спартак не отказывался категорично, они отказались играть именно в этот день. Слова Семака - "Но у «Спартака» уже своя программа, и они не смогут с нами сыграть." говорят об этом.

      3
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      Рейтинг: +872

      FROL001 39 минут назад

      Свиньи в очередной раз рассмешили всю страну. Теперь не от разгрома, а от трусости быть разгромленными. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: -214

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 46 минут назад

      С дзюбой и его любовником азмуном футболистам должно западло с ними здороваться!!!

      стыдно за дырявых баклажанов

      2
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      Рейтинг: +3649

      mamba9090909 > ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 34 минуты назад

      Эти дырявые насовали вам по самые ноздри. Даже на сборах отойти не можете, всё икается.))

      2
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      Рейтинг: -214

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС > mamba9090909 29 минут назад

      Да мне до лампочки! Главное что в ЛЧ снова бомжатник насововали все кому не лень,пробили лазурное дырявое ДНО!! хахахах

      1
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      Рейтинг: +264

      БеZуМныЙ 46 минут назад

      Остался один нерешённый вопрос: - А где мясо?
      - Мяса нет! Мясо съели на обед!

      3
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      Рейтинг: +103

      ПалкоВводецъ 52 минуты назад

      Стыдно за хряков от их трусости.

      5
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      Рейтинг: +872

      FROL001 54 минуты назад

      Жаль. Так бы в очередной раз провернули бы в мясорубке свинятину на фарш. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +872

      FROL001 1 час назад

      Надоело видать свиньям тащить полные и тяжелые авоськи, набитые Зенитом. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: -214

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 1 час назад

      С рукошлепами западло играть,брезгуют! аххахах

      3
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      Рейтинг: -214

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 1 час назад

      Пускай Бомжатня с детьми 12-и летними играют))) А то будут специально травмы наносить

      позор дырявой лазурной помойки

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