«Спартак» отказался от контрольной игры с «Зенитом» в ОАЭ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что товарищеский матч со «Спартаком» на сборе в ОАЭ не состоится.

«Спартак» отказался. Мы предложили им сыграть, учитывая все сложности со спарринг-партнерами. Но у «Спартака» уже своя программа, и они не смогут с нами сыграть», – сообщил Семак.