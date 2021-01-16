«Спартак» отказался от контрольной игры с «Зенитом» в ОАЭ

А как ты мудило считал, что Спартак для игры с заразными отменит свой вылет 8-го ? Почему не согласился ни на 6-ое ни на 7-ое. Помоечные теперь ниже в комментах выблевывают весь боярышник, не зная сути дела.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что товарищеский матч со «Спартаком» на сборе в ОАЭ не состоится.
«Спартак» отказался. Мы предложили им сыграть, учитывая все сложности со спарринг-партнерами. Но у «Спартака» уже своя программа, и они не смогут с нами сыграть», – сообщил Семак.
- Обе команды готовятся ко второй части сезона в Дубае.
- «Зенит» и «Спартак» играли друг с другом в последнем туре РПЛ перед зимней паузой.
- Тогда петербуржцы победили со счетом 3:1.