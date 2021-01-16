«Точно так же можно сказать, что они отказались»: «Спартак» ответил на слова Семака об отмене игры с «Зенитом»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на заявление главного тренера «Зенита» Сергея Семака об отказе москвичей проводить товарищеский матч на сборе.

«Я точно так же могу сказать, что «Зенит» отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они – 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а «Зенит» задерживается на сборе. Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться», – объяснил Фетисов.