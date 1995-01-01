Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    «Точно так же можно сказать, что они отказались»: «Спартак» ответил на слова Семака об отмене игры с «Зенитом»

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на заявление главного тренера «Зенита» Сергея Семака об отказе москвичей проводить товарищеский матч на сборе.

    «Я точно так же могу сказать, что «Зенит» отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они – 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а «Зенит» задерживается на сборе. Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться», – объяснил Фетисов.

    • Обе команды готовятся ко второй части сезона в Дубае.
    • «Зенит» и «Спартак» играли друг с другом в последнем туре РПЛ перед зимней паузой.
    • Тогда петербуржцы победили со счетом 3:1.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:28
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7009

      NewLife 14 минут назад

      "Точно так же можно сказать, что они отказались" и что аларм и его клоны - полные дегенераты.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12678

      alarm 39 минут назад

      отмазки хрюкать начали)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13810

      derrik2000 > alarm 26 минут назад

      Наш пострел везде поспел.
      Ух, прыткий какой!
      )))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +872

      FROL001 41 минуту назад

      Банка тушенки, ромбиком знак,
      похоронили бы здесь московский Спартак!
      Гыгыгы

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82003
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru