«Точно так же можно сказать, что они отказались»: «Спартак» ответил на слова Семака об отмене игры с «Зенитом»

"Точно так же можно сказать, что они отказались" и что аларм и его клоны - полные дегенераты.
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на заявление главного тренера «Зенита» Сергея Семака об отказе москвичей проводить товарищеский матч на сборе.
«Я точно так же могу сказать, что «Зенит» отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они – 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а «Зенит» задерживается на сборе. Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться», – объяснил Фетисов.
- Обе команды готовятся ко второй части сезона в Дубае.
- «Зенит» и «Спартак» играли друг с другом в последнем туре РПЛ перед зимней паузой.
- Тогда петербуржцы победили со счетом 3:1.