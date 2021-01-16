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  • «Точно так же можно сказать, что они отказались»: «Спартак» ответил на слова Семака об отмене игры с «Зенитом»

«Точно так же можно сказать, что они отказались»: «Спартак» ответил на слова Семака об отмене игры с «Зенитом»

16 января 2021, 16:28
15

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на заявление главного тренера «Зенита» Сергея Семака об отказе москвичей проводить товарищеский матч на сборе.

«Я точно так же могу сказать, что «Зенит» отказался. Мы хотели играть 6 февраля, а они – 8-го. Мы предложили сыграть 7 февраля, потому что 8-го вылет обратно в Россию, а «Зенит» задерживается на сборе. Мы предложили им две даты, а они одну, в итоге не смогли договориться», – объяснил Фетисов.

  • Обе команды готовятся ко второй части сезона в Дубае.
  • «Зенит» и «Спартак» играли друг с другом в последнем туре РПЛ перед зимней паузой.
  • Тогда петербуржцы победили со счетом 3:1.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (15)
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NewLife
1610805831
"Точно так же можно сказать, что они отказались" и что аларм и его клоны - полные дегенераты.
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NewLife
1610806909
Да уж, чумазые забздели играть 6 го и 7го, а разорвать решили в самолете))
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Ганнибал Лектор
1610810124
Больше не о чем поговорить, видимо. Наш футбол продолжает деградировать
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Боцман59rus
1610812900
А зачем реагировать на пустое место, Семаку недолго на трубе сидеть осталось, как и половине состава, смысл оправдываться?
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portero
1610814104
Семак наверное не в курсе переговоров, его так информировали он то и выдал. Такое впечатление что его мнение неинтересно...
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mamba9090909
1610823058
Встреча на сборах является чисто психологическим действием. Главное встречи в чемпионате. А в нынешнем чемпионате Спартак уже разбит, с общим счётом 4 - 2 , в пользу Зенита. Так что, до следующего сезона, можете отряхиваться, подмываться и готовиться.))
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Mariner
1610864190
Какой позор, после всех слов... Стыдно за Спартак.
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