Спортивный директор «Ювентуса» – о Шомуродове: «Воспользуемся, если на рынке будут выгодные варианты»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи отреагировал на слухи о желании туринского клуба подписать одного из нападающих «Дженоа» – Эльдора Шомуродова или Джанлуку Скамакку.

«У нас конкурентоспособный состав. Но если на рынке будут выгодные варианты, то мы воспользуемся ими. Если нет, то спешить незачем», – сказал Паратичи.

Шомуродов до октября играл за «Ростов».

После перехода в «Дженоа» форвард провел 12 игр, забил два мяча и сделал два ассиста.

В активе Скамакки в текущем сезоне шесть голов и одна результативная передача в 16 матчах.

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