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    Спортивный директор «Ювентуса» – о Шомуродове: «Воспользуемся, если на рынке будут выгодные варианты»

    Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи отреагировал на слухи о желании туринского клуба подписать одного из нападающих «Дженоа»Эльдора Шомуродова или Джанлуку Скамакку.

    «У нас конкурентоспособный состав. Но если на рынке будут выгодные варианты, то мы воспользуемся ими. Если нет, то спешить незачем», – сказал Паратичи.

    • Шомуродов до октября играл за «Ростов».
    • После перехода в «Дженоа» форвард провел 12 игр, забил два мяча и сделал два ассиста.
    • В активе Скамакки в текущем сезоне шесть голов и одна результативная передача в 16 матчах.

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    Источник: Football Italia

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