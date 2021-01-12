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  • Экс-менеджер «Локо»: «Кокорин и Кузяев? Мы обо всем договорились, но вдруг опускается шлагбаум»

Экс-менеджер «Локо»: «Кокорин и Кузяев? Мы обо всем договорились, но вдруг опускается шлагбаум»

12 января 2021, 08:59
4

Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о сорвавшихся переходах Александра Кокорина и Далера Кузяева.

— Кокорин. Вы были за этот вариант?

— Да. И тренер его хотел. Я общался с представителем Кокорина, мы обо всем договорились. Но в последний момент не получилось.

— Сработала политическая воля?

— Наверное. Звонок-то не мне был, поэтому утверждать не могу. Извинились перед Сашей, сказали, что не от нас зависит.

— Кузяев — та же история?

— Практически, да. Тоже все обговорили, были совсем рядом, но сорвалось.

— Такое только в России возможно?

— Я за границей не работал, трудно судить. Вообще это странно, конечно. Игрок нужен, уже идут конкретные переговоры, остается только поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум.

— Наблюдая, как выступает Кокорин за «Спартак», не возникало мыслей: и слава богу, что не получилось?

— С учетом его травм и игры за красно-белых появлялась мысль: что ни делается — к лучшему.

  • Кокорин провел восемь матчей за «Спартак» в этом сезоне РПЛ, забил два гола.
  • У Кузяева в девяти играх за «Зенит» два гола.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Спартак Кокорин Александр Кузяев Далер
Комментарии (4)
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vladimir-7
1610434855
Да всем давно понятно, что Кокорину играть не дадут, для него из команд РПЛ возможно только Сочи. С Кузяевым проще, дали денег, которые он просил и всё, он остался в Зените, да и зачем укреплять своими игроками команду, мешающуюся под ногами у будущего "чемпиона" РПЛ.
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Skull_Boy
1610436384
Да если и смотреть последний год, то Кокорин и Кузяев это мусор, а не игроки
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Hektor 84
1610462821
Еще не которые товарищи на сайте утверждают что Газпром всё не купил, что Газпром не при делах. Да всё всем ясно и понятно что российским футболом заправляет Газпром. Российская Газпром лига, судьи куплены если надо насвистят, трансферы российских футболистов под контролем если что звонок сверху и дело в шляпе, не забываем про Сутормина за 50000р. Комитет по этике спонсируемый конвертами из Газпрома если надо замылит глаза любому, и даже в случае очевидных ошибок судей. Ну и конечно же Вар который в России работает по особым правилам и трактовкам, в Европе одни трактовки по нарушениям, в РПЛ всё наоборот при таких же нарушениях. Причем от ошибок судей пострадал не только Спартак, но и Локо, ЦСКА, Ростов, Краснодар. Потому рпл пробивает очередное дно, и в таблице коэффициентов УЕФА рпл из десятки скоро вылетит. Лёня снимай Спартак с чемпионата, пусть команду понизят дивизионами, но зато после этого УЕФА устроит проверку Рпл, возможно полетят шапки, возможно кого то отстранят от футбола, возможно если что то более серьезное накопают кто то из принципиальных соперников окажется в соседнем дивизионе. Ничего страшного Ювентус в свое время тоже понизили, вернулись же. И удачно вернулись. Там конечно другая ситуация была, но всё же. Пора гнать эту гос корпорацию из Рпл. Спонсируют зенит, пусть дальше спонсируют и не суют свой нос куда не надо совать. Из хоккея их нагнали, теперь из футбола так же надо изгнать.
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Brabus71
1610494053
Кокорин не игрок
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