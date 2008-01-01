Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Экс-менеджер «Локо»: «Кокорин и Кузяев? Мы обо всем договорились, но вдруг опускается шлагбаум»

    Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о сорвавшихся переходах Александра Кокорина и Далера Кузяева.

    — Кокорин. Вы были за этот вариант?

    — Да. И тренер его хотел. Я общался с представителем Кокорина, мы обо всем договорились. Но в последний момент не получилось.

    — Сработала политическая воля?

    — Наверное. Звонок-то не мне был, поэтому утверждать не могу. Извинились перед Сашей, сказали, что не от нас зависит.

    — Кузяев — та же история?

    — Практически, да. Тоже все обговорили, были совсем рядом, но сорвалось.

    — Такое только в России возможно?

    — Я за границей не работал, трудно судить. Вообще это странно, конечно. Игрок нужен, уже идут конкретные переговоры, остается только поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум.

    — Наблюдая, как выступает Кокорин за «Спартак», не возникало мыслей: и слава богу, что не получилось?

    — С учетом его травм и игры за красно-белых появлялась мысль: что ни делается — к лучшему.

    • Кокорин провел восемь матчей за «Спартак» в этом сезоне РПЛ, забил два гола.
    • У Кузяева в девяти играх за «Зенит» два гола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11076

      Skull_Boy 46 минут назад

      Да если и смотреть последний год, то Кокорин и Кузяев это мусор, а не игроки

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14795

      vladimir-7 1 час назад

      Да всем давно понятно, что Кокорину играть не дадут, для него из
      команд РПЛ возможно только Сочи. С Кузяевым проще, дали денег,
      которые он просил и всё, он остался в Зените, да и зачем укреплять
      своими игроками команду, мешающуюся под ногами у будущего
      "чемпиона" РПЛ.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81923
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru