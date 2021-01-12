Экс-менеджер «Локо»: «Кокорин и Кузяев? Мы обо всем договорились, но вдруг опускается шлагбаум»

Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о сорвавшихся переходах Александра Кокорина и Далера Кузяева.

— Кокорин. Вы были за этот вариант?

— Да. И тренер его хотел. Я общался с представителем Кокорина, мы обо всем договорились. Но в последний момент не получилось.

— Сработала политическая воля?

— Наверное. Звонок-то не мне был, поэтому утверждать не могу. Извинились перед Сашей, сказали, что не от нас зависит.

— Кузяев — та же история?

— Практически, да. Тоже все обговорили, были совсем рядом, но сорвалось.

— Такое только в России возможно?

— Я за границей не работал, трудно судить. Вообще это странно, конечно. Игрок нужен, уже идут конкретные переговоры, остается только поставить подписи, но вдруг опускается шлагбаум.

— Наблюдая, как выступает Кокорин за «Спартак», не возникало мыслей: и слава богу, что не получилось?

— С учетом его травм и игры за красно-белых появлялась мысль: что ни делается — к лучшему.