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    Безуглов – о вакцине для игроков сборной России: «Вероятнее всего, это будет «Спутник V»

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о вакцине, которой будут прививать футболистов национальной команды.

    «Вероятнее всего, это будет «Спутник V». Сейчас РФС совместно с ФМБА прорабатывает технические вопросы по вакцинированию, в том числе вопрос выбора вакцины.

    Что касается сроков, футболисты находятся в разных городах и практически все будут на сборах и в январе, и в феврале. В связи с этим логистика может быть не самой простой, но речь идeт о ближайших неделях», – рассказал Безуглов «Чемпионату».

    • Ранее в РФС сообщили, что возможна вакцинация футболистов как основной сборной, так и молодeжной.
    • В марте российская сборная стартует в отборочном турнире ЧМ-2022.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +335

      O-kolesov 6 минут назад

      Чемергесу плюсик, кто с вакциной, тот в сборной.

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