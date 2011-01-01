Безуглов – о вакцине для игроков сборной России: «Вероятнее всего, это будет «Спутник V»

Чемергесу плюсик, кто с вакциной, тот в сборной.
Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о вакцине, которой будут прививать футболистов национальной команды.
«Вероятнее всего, это будет «Спутник V». Сейчас РФС совместно с ФМБА прорабатывает технические вопросы по вакцинированию, в том числе вопрос выбора вакцины.
Что касается сроков, футболисты находятся в разных городах и практически все будут на сборах и в январе, и в феврале. В связи с этим логистика может быть не самой простой, но речь идeт о ближайших неделях», – рассказал Безуглов «Чемпионату».
- Ранее в РФС сообщили, что возможна вакцинация футболистов как основной сборной, так и молодeжной.
- В марте российская сборная стартует в отборочном турнире ЧМ-2022.