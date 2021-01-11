Безуглов – о вакцине для игроков сборной России: «Вероятнее всего, это будет «Спутник V»

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о вакцине, которой будут прививать футболистов национальной команды.

«Вероятнее всего, это будет «Спутник V». Сейчас РФС совместно с ФМБА прорабатывает технические вопросы по вакцинированию, в том числе вопрос выбора вакцины.

Что касается сроков, футболисты находятся в разных городах и практически все будут на сборах и в январе, и в феврале. В связи с этим логистика может быть не самой простой, но речь идeт о ближайших неделях», – рассказал Безуглов «Чемпионату».