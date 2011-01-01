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    Журналист Алейшо: Педро Роша полетит со «Спартаком» на сбор в Дубай

    Нападающий Педро Роша в ближайшее время вернется в «Спартак», сообщает журналист RT Фабио Алейшо.

    По его информации, до 13 января футболист должен прилететь в Москву и пройти медосмотр.

    После обследования Роша отправится вместе с командой на первый зимний сбор в Дубай.

    Пока неизвестно, будет ли 26-летний бразилец играть за «Спартак» во второй части сезона.

    • С января 2020 года форвард выступал за «Фламенго» на правах аренды.
    • Контракт Роши со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер журналиста Фабио Алейшо

    Бразильский корреспондент RT, работает в Москве. Пишет о российском футболе. Аудитория в твиттере - 3,8 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12669

      alarm 4 минуты назад

      спартак без педро - не спартак)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7381

      Hektor 84 1 час назад

      А как же карантин при прилете? Или это только для своих граждан?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -120

      Woodbreak 1 час назад

      Кокорин уже не справляется?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26278

      oyabun 1 час назад

      Это ж каким надо было быть идиотом чтобы "кота в мешке" подписать до 23-го года?! Наверное и рады были бы разорвать сейчас контракт, да слишком дорого выйдет.

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