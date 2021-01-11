Журналист Алейшо: Педро Роша полетит со «Спартаком» на сбор в Дубай

Нападающий Педро Роша в ближайшее время вернется в «Спартак», сообщает журналист RT Фабио Алейшо.
По его информации, до 13 января футболист должен прилететь в Москву и пройти медосмотр.
После обследования Роша отправится вместе с командой на первый зимний сбор в Дубай.
Пока неизвестно, будет ли 26-летний бразилец играть за «Спартак» во второй части сезона.
- С января 2020 года форвард выступал за «Фламенго» на правах аренды.
- Контракт Роши со «Спартаком» рассчитан до 2023 года.
Источник: Твиттер журналиста Фабио Алейшо
Бразильский корреспондент RT, работает в Москве. Пишет о российском футболе. Аудитория в твиттере - 3,8 тысячи подписчиков.