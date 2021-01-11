Журналист Алейшо: Педро Роша полетит со «Спартаком» на сбор в Дубай

Нападающий Педро Роша в ближайшее время вернется в «Спартак», сообщает журналист RT Фабио Алейшо.

По его информации, до 13 января футболист должен прилететь в Москву и пройти медосмотр.

После обследования Роша отправится вместе с командой на первый зимний сбор в Дубай.

Пока неизвестно, будет ли 26-летний бразилец играть за «Спартак» во второй части сезона.