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    Романцев: «У нас в «Спартаке» на любой позиции был игрок сильнее, чем у чемпионского «Зенита»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев сравнил состав своей команды на стыке веков с тем, которым располагает «Зенит». Сравнение оказалось в пользу москвичей.

    «100% [мой «Спартак»] мог бы рассчитывать [сейчас на чемпионство]! Я сравниваю каждую позицию игрока и чемпиона «Зенита», и чемпиона «Рубина» — на любой позиции у нас был игрок сильнее, однозначно. Не знаю, почему. Собирался такой народ.

    Почему сейчас Пеле нет, почему Диего Марадоны нет, почему Лионель Месси — один только? Искать надо, искать. Мы сейчас ищем на Западе и в Африке, а на восток никто не смотрит. В Москве тоже, хожу, смотрю — площадки все пустые. Я вырос в посeлке под Красноярском, у нас любая площадка, чуть-чуть ровное поле, где окопов нет (там, кстати, много окопов, потому что Гражданская война проходила, Колчак воевал и с тех пор окопы ещe остались заросшие) — уже стоят портфели, какие-то палки и гоняют мяч, которому тысяча лет, наверное. Везде играли, двор на двор, улица на улицу, подъезд на подъезд.

    Сейчас не знаю, играют или нет. Я всe валю на то, что у нас исчез дворовый футбол. Компьютер всe заменил. Сколько Львов Яшиных, Эдуардов Стрельцовых, Егоров Титовых [сидят за компьютерами] сейчас, вместо того, чтобы гонять мячишко и быть великим? А они есть. Но, опять же, спортшколы — хорошая вещь, но это одна десятая, в лучшем случае», – считает Романцев.

    • Романцев не тренирует с 2005 года.
    • Как тренер он 9 раз брал чемпионат страны.
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    09.01.2021 22:08
    Комментарии22
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      Рейтинг: +6906

      NewLife 14 минут назад

      Сейчас прибыльнее плитку укладывать и переукладывать, чем футбольный газон. Наши плохо в Европе играют ? Если летом придется пролетать над разными германиями, голландиями, посмотрите, сколько там футбольных полей с зеленым газоном, не стадионов, а именно полей, и не надо погодой оправдывать отсутствие бесплатных полей у нас, в Европе тоже снег зимой бывает.

      0
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      Рейтинг: +761

      Сергей Каспийский 25 минут назад

      Ля-ля не надо! Дети как играли в футбол, так и играют! В Питере почти в каждой школе есть зеленка - крутое мини-футбольное поле. Школьные стадионы всегда полны желающими играть в футбол. Количество детских футбольных школ увеличивается. Только куда идти талантливому игроку??? В какой клуб??? Кто его возьмет пока он еще молодой и не может соперничать с более старшим по возрасту футболистом? ... по существу лепета Романцева - нынешний спартак тоже считает, что сильнее Зенита, только где они в таблице торчат? А в 2003: 10 место - Спартак (Москва) М: 38-48=-10 О=36....

      0
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      Рейтинг: +3563

      TOMSON 57 минут назад

      Бариуса бы тому Спартаку. Думаю стабильности он точно добавил бы. Ну и Дзюбы не хватало.
      Вообще смешно получилось. Все 90е Спартачи ныли, что нет высокого и забивного форварда и как только сами его вырастили не смогли удержать.
      А мысль о том, что комп заменил улицу не нова. Начиная с 2000 уже чувствовалось, что народу на площадках начинает не хватать. Понятно, что дело и в отсутствии рождаемости 90х, но и компьютерных клубов не просто так стало как грязи.

      1
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      Рейтинг: +3419

      solodealer 1 час назад

      Бесспорно,ТОТ СПАРТАК Романцева был велик! Но его игроки, так или иначе были "продуктом", сформировавшимся в другой, уходившей социальной системе...В которой и было всё то, о чём говорит Олег: все свободные площадки забитые футболистами и отсутствие компьютеров в квартирах)))
      Но дело не в компьютерах! В странах, представленных лигами ТОП-5, уже давно компьютеров и свободного интернета в разы больше, чем у нас. Дело в приоритетах у молодёжи. Власти за последние 30 лет (особенно последние 20!) сильно "постарались" и сегодня в стране престижным считается:
      - иметь бабало ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ
      - быть чинушей или силовиком
      - научиться чему-то, нужному на Западе, и свалить туда)))
      - добавьте своё...
      Если Вы будете "играть в мячик на опушке", но это не принесёт вам денег (БОЛЬШИХ ДЕНЕГ!) Ваши же друзья и Ваша же девушка сочтут вас лохом и неудачником...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3252

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Главная мысль в другом: в спортшколах играют бездари, а реальные таланты никто не ищет, они прозябают в играх и интернете.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +909

      Кронштадт65 2 часа назад

      один трёп. как можно сравнивать команды игравшие больше 20лет назад? лучше хуже задолбали. ещё бы он сказал, что спартак хуже. А вот шесть раз подряд чемпионство, ну хоть обосритесь не верю.

      0
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      Рейтинг: +5508

      Рубинище 2 часа назад

      Дети сейчас все в онлайне сидят, на улицу не выгонишь. Нас раньше с криками только домой загоняли. другие времена совсем.

      4
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      Рейтинг: +2474

      Kollljan 3 часа назад

      Сейчас можно нести любую околесицу. Но мы-то помним... И судейство... И бромонтан...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7345

      Hektor 84 > Kollljan 3 часа назад

      При чем здесь бромантан? Когда Титова дисквалифицировали Романцева года три уже не было в клубе.

      7
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      ...
      Рейтинг: +2474

      Kollljan > Hektor 84 3 часа назад

      Ты хочешь сказать, что при Романцеве его не было?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7345

      Hektor 84 > Kollljan 3 часа назад

      Ну если у тебя есть факты давай в студию

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7345

      Hektor 84 > Kollljan 3 часа назад

      По поводу судейства, то зенит уже третий сезон тащат судьи к чемпионству. И фарм клуб в евро кубки.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7345

      Hektor 84 > Kollljan 3 часа назад

      Я вот в российскую эпоху не припомню хотя бы одного бывшего президента Спартака или челу имевшему хоть какое отношение к лукойлу во главе РФС. Зато зенитовских уже со счета сбились.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7345

      Hektor 84 > Kollljan 3 часа назад

      Когда Спартак с Романцевым брал многие титулы зенит вообще в пердиве в середняках ползал. Тебе то чего про судейство писать?

      3
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      ...
      Рейтинг: +2646

      aaaaahhhh > Kollljan 2 часа назад

      только тебя ни кто не вспомнит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3008

      ziborock > Kollljan 2 часа назад

      Бывший нападающий "Зенита" Николай Усачёв поделился воспоминаниями о договорных матчах в своей карьере. Мы решили вспомнить все громкие признания футболистов прошлого и настоящего о странных матчах.
      Николай Усачёв

      "Еще поражали договорные матчи. Однажды вышел, помню, играть на Кирова. Не помню с кем. И я, значит, горя желанием показать, на что способен, бегал, рвал, метал! Тут один из игроков позвал: "Николай, у нас с ними все договорено — не надо рвать, метать" (смеется). Договорились, оказывается, на ничью. Но получилось так, что они забивают нам гол, проигрываем 0:1. Тут меня снова зовут: "Николай, влезай в штрафную, тебя собьют, и Юрий Желудков забьет пенальти". Я иду, влезаю в штрафную, меня сбивают, и Юрий Желудков забивает пенальти! Сыграли 1:1. Но очень неприятно было, что такое происходит"

      В концовке турнира «Зениту» нужны были очки. «Рубин», который все устраивало в таблице, якобы согласился проиграть. О том, как договорной матч вышел из-под контроля, рассказал бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин «Спорту День за Днем» в 2015-м.

      По словам Туфрина, «Зенит» предложил руководству «Рубина» 4,5 тысячи дойчмарок. Первый тайм договорились сыграть вничью, а во втором «Зенит» должен был «вырвать» победу. Но игра закончилась со счетом 2:2. Президент «Рубина» заявил, что «позволил Зениту заработать очко». Туфрин с большим трудом вернул деньги, а потом узнал, что его игрокам угрожали.

      А бромантан такой же допинг как и глюкоза! Просто еще на Олимпиаде в Аталанте началась травля наших спортсменов, ведь среди них не было "астматиков"!)

      2
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      ...
      Рейтинг: +7345

      Hektor 84 > Hektor 84 2 часа назад

      Тогда президентом уже был червиченко, а вот кто тренером не припомню. Эта гнида и повинна в допинговом скандале. Тренеров приводил не понятных, трансферы были просто пи здец. Какие кривоногие из восточной Европы и второсортные африкосы. Зато сейчас он любит на тв с желчью и пеной у рта смаковать трансферы Спартака. А сам чудил еще по хлеще Федуна. Зато на возможные трансферы Денисова и Аршавина копейки пожалел. Он чуть не угробил тогда Спартак! Но этой гниде еще достанется по заслугам!!!

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      Рейтинг: -144

      Suvorov51 > Kollljan 2 часа назад

      придурок, подрачи

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10605

      JTherry > Hektor 84 2 часа назад

      Червиченко отправил в отставку в 2003 главного тренера Чернышова, его помощника Юрана и одного из врачей команды Щукина, которых нанял на работу всего тремя месяцами ранее...

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      ...
      Рейтинг: +6576

      knikos > Hektor 84 1 час назад

      Мама Титова: «Взяв вину за допинг на себя, Егор прикрыл весь «Спартак». Команда была бы дисквалифицирована»

      0
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      Рейтинг: +7345

      Hektor 84 > knikos 15 минут назад

      Ну и что ты мне это переписываешь с соседней ветки? Романцев в этом виноват?

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    • ...
      Рейтинг: +7345

      Hektor 84 3 часа назад

      Да так и есть Олег Иванович!!!

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