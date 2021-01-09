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  • Романцев: «У нас в «Спартаке» на любой позиции был игрок сильнее, чем у чемпионского «Зенита»

Романцев: «У нас в «Спартаке» на любой позиции был игрок сильнее, чем у чемпионского «Зенита»

9 января 2021, 22:08
37

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев сравнил состав своей команды на стыке веков с тем, которым располагает «Зенит». Сравнение оказалось в пользу москвичей.

«100% [мой «Спартак»] мог бы рассчитывать [сейчас на чемпионство]! Я сравниваю каждую позицию игрока и чемпиона «Зенита», и чемпиона «Рубина» — на любой позиции у нас был игрок сильнее, однозначно. Не знаю, почему. Собирался такой народ.

Почему сейчас Пеле нет, почему Диего Марадоны нет, почему Лионель Месси — один только? Искать надо, искать. Мы сейчас ищем на Западе и в Африке, а на восток никто не смотрит. В Москве тоже, хожу, смотрю — площадки все пустые. Я вырос в посeлке под Красноярском, у нас любая площадка, чуть-чуть ровное поле, где окопов нет (там, кстати, много окопов, потому что Гражданская война проходила, Колчак воевал и с тех пор окопы ещe остались заросшие) — уже стоят портфели, какие-то палки и гоняют мяч, которому тысяча лет, наверное. Везде играли, двор на двор, улица на улицу, подъезд на подъезд.

Сейчас не знаю, играют или нет. Я всe валю на то, что у нас исчез дворовый футбол. Компьютер всe заменил. Сколько Львов Яшиных, Эдуардов Стрельцовых, Егоров Титовых [сидят за компьютерами] сейчас, вместо того, чтобы гонять мячишко и быть великим? А они есть. Но, опять же, спортшколы — хорошая вещь, но это одна десятая, в лучшем случае», – считает Романцев.

  • Романцев не тренирует с 2005 года.
  • Как тренер он 9 раз брал чемпионат страны.
  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Романцев Олег
Комментарии (37)
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Hektor 84
1610219917
Да так и есть Олег Иванович!!!
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Kollljan
1610219950
Сейчас можно нести любую околесицу. Но мы-то помним... И судейство... И бромонтан...
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Рубинище
1610223313
Дети сейчас все в онлайне сидят, на улицу не выгонишь. Нас раньше с криками только домой загоняли. другие времена совсем.
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Кронштадт65
1610223739
один трёп. как можно сравнивать команды игравшие больше 20лет назад? лучше хуже задолбали. ещё бы он сказал, что спартак хуже. А вот шесть раз подряд чемпионство, ну хоть обосритесь не верю.
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Ганнибал Лектор
1610224479
Главная мысль в другом: в спортшколах играют бездари, а реальные таланты никто не ищет, они прозябают в играх и интернете.
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Из Твери Леха
1610260919
Романцев посадил всю команду на бромантан, а потом уехал бухать и ловить рыбку?
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neveldomha
1610263801
И сахар был слаще и бабы красивее))))
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stop
1610271097
Был спартак на подъёме , затем ЦСКА , сейчас Зенит , потом ещё кто-нибудь , это жизнь !!!
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Давид59
1610284779
Ох, прав Романцев на 100%. И выхода из этого нет никакого. Только массовость (дворовый футбол) даст новых Титовых и Черенковых. Без этого они, конечно, появляться будут, но редко и уровень российского футбола этим не поднять.
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zigbert
1610285416
Прав Романцев. Приоритеты изменились не в пользу футбола. А ведь раньше в футбол играли от мала до велика. Быть игроком областной команды было престижно,не смотря на то что футболисты получали копейки по сравнению с сегодняшними игроками. Сегодняшние академии хотя и функционируют, но качественных игроков, по ряду причин, выпускают крайне мало.
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