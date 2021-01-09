Романцев: «У нас в «Спартаке» на любой позиции был игрок сильнее, чем у чемпионского «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев сравнил состав своей команды на стыке веков с тем, которым располагает «Зенит». Сравнение оказалось в пользу москвичей.

«100% [мой «Спартак»] мог бы рассчитывать [сейчас на чемпионство]! Я сравниваю каждую позицию игрока и чемпиона «Зенита», и чемпиона «Рубина» — на любой позиции у нас был игрок сильнее, однозначно. Не знаю, почему. Собирался такой народ.

Почему сейчас Пеле нет, почему Диего Марадоны нет, почему Лионель Месси — один только? Искать надо, искать. Мы сейчас ищем на Западе и в Африке, а на восток никто не смотрит. В Москве тоже, хожу, смотрю — площадки все пустые. Я вырос в посeлке под Красноярском, у нас любая площадка, чуть-чуть ровное поле, где окопов нет (там, кстати, много окопов, потому что Гражданская война проходила, Колчак воевал и с тех пор окопы ещe остались заросшие) — уже стоят портфели, какие-то палки и гоняют мяч, которому тысяча лет, наверное. Везде играли, двор на двор, улица на улицу, подъезд на подъезд.

Сейчас не знаю, играют или нет. Я всe валю на то, что у нас исчез дворовый футбол. Компьютер всe заменил. Сколько Львов Яшиных, Эдуардов Стрельцовых, Егоров Титовых [сидят за компьютерами] сейчас, вместо того, чтобы гонять мячишко и быть великим? А они есть. Но, опять же, спортшколы — хорошая вещь, но это одна десятая, в лучшем случае», – считает Романцев.