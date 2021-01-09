Агент Гурцкая: «Телефон, соцсети – главные враги молодого русского футболиста. Это очень большая беда»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что гаджеты мешают игрокам раскрываться. По его мнению, проблему решить нельзя.
– Телефон – главный враг молодого русского футболиста?
– Я думаю, да. Соцсети. Это очень большая беда. К сожалению, побороть это невозможно. Что бы клубы ни делали.
- Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионский сезон-2016/17.
- Он организовывал трансфер в «Спартак» Джона Терри, но он сорвался из-за нежелания семьи британца ехать в Россию.
- Гурцкая летом выходил на «Рубин» с предложением от европейского клуба о продаже Хвичи Кварацхелии.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»