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    Агент Гурцкая: «Телефон, соцсети – главные враги молодого русского футболиста. Это очень большая беда»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что гаджеты мешают игрокам раскрываться. По его мнению, проблему решить нельзя.

    – Телефон – главный враг молодого русского футболиста?

    – Я думаю, да. Соцсети. Это очень большая беда. К сожалению, побороть это невозможно. Что бы клубы ни делали.

    • Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионский сезон-2016/17.
    • Он организовывал трансфер в «Спартак» Джона Терри, но он сорвался из-за нежелания семьи британца ехать в Россию.
    • Гурцкая летом выходил на «Рубин» с предложением от европейского клуба о продаже Хвичи Кварацхелии.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +615

      vladimir63 2 часа назад

      главный враг футболиста в России это огромные бабки при посредственной игре !!!

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