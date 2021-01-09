Агент Гурцкая: «Телефон, соцсети – главные враги молодого русского футболиста. Это очень большая беда»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что гаджеты мешают игрокам раскрываться. По его мнению, проблему решить нельзя.

– Телефон – главный враг молодого русского футболиста?

– Я думаю, да. Соцсети. Это очень большая беда. К сожалению, побороть это невозможно. Что бы клубы ни делали.