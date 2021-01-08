«Спартак» поздравил Евсеева с 45-летием

Сегодня, 8 января, бывшему защитнику сборной России Вадиму Евсееву исполнилось 45 лет.

С днем рождения экс-футболиста, а ныне тренера поздравил его бывший клуб «Спартак».

«Мечта в жизни у меня была одна – играть в «Спартаке». Вадиму Евсееву – 45! Поздравляем с юбилеем», – говорится в публикации москвичей в твиттере.

Евсеев выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год.

Последним местом его работы была «Уфа», которую он покинул в октябре.