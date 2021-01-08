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    «Спартак» поздравил Евсеева с 45-летием

    Сегодня, 8 января, бывшему защитнику сборной России Вадиму Евсееву исполнилось 45 лет.

    С днем рождения экс-футболиста, а ныне тренера поздравил его бывший клуб «Спартак».

    «Мечта в жизни у меня была одна – играть в «Спартаке». Вадиму Евсееву – 45! Поздравляем с юбилеем», – говорится в публикации москвичей в твиттере.

    • Евсеев выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год.
    • Последним местом его работы была «Уфа», которую он покинул в октябре.

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    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 17:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19701

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      С юбилеем, Вадим! Подборка - просто учебное пособие для нападающих.

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