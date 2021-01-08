Тренер «Фенербахче»: «Ситуация с Озилом прояснится в ближайшие дни»

Главный тренер «Фенербахче» Эрол Булут не стал подтверждать или опровергать информацию о скором подписании полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

«Ситуация с Озилом прояснится в ближайшие дни. О нем часто говорят. Но я не могу давать комментарии, пока переход не состоится», – сказал Булут.