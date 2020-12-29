Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Тренер «Фенербахче»: «Ситуация с Озилом прояснится в ближайшие дни»

    Главный тренер «Фенербахче» Эрол Булут не стал подтверждать или опровергать информацию о скором подписании полузащитника «Арсенала» Месута Озила.

    «Ситуация с Озилом прояснится в ближайшие дни. О нем часто говорят. Но я не могу давать комментарии, пока переход не состоится», – сказал Булут.

    • Озил не играет с марта.
    • По информации Mirror, немец уже принял предложение «Фенербахче» и готов подписать трехлетний контракт.
    • Агентство DHA сообщало, что футболист будет зарабатывать в турецком клубе 5 миллионов евро в год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81824
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru