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    Терюшков: «Хотим в «Химках» наладить конвейер подмосковных воспитанников»

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о планах «Химок» активизировать работу клубной академии.

    «Наша основная задача – ориентироваться на воспитанников. У нас уже есть 12 игроков из училища олимпийского резерва «Мастер-Сатурн», смотрим и остальных игроков. Ребятам надо давать рост, контракт в клубе РПЛ – это важно для них.

    Хотим лет через пять наладить конвейер наших подмосковных воспитанников. Такие примеры в области есть – гандбольный клуб «Чеховские медведи», – сказал Терюшков.

    • «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Беспроигрышная серия команды составляет шесть матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 00:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44084

      portero 29 минут назад

      Ну если так то удачи им, а если леги и пенсионеры то нафиг такие Химки....

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