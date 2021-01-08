Терюшков: «Хотим в «Химках» наладить конвейер подмосковных воспитанников»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о планах «Химок» активизировать работу клубной академии.

«Наша основная задача – ориентироваться на воспитанников. У нас уже есть 12 игроков из училища олимпийского резерва «Мастер-Сатурн», смотрим и остальных игроков. Ребятам надо давать рост, контракт в клубе РПЛ – это важно для них.

Хотим лет через пять наладить конвейер наших подмосковных воспитанников. Такие примеры в области есть – гандбольный клуб «Чеховские медведи», – сказал Терюшков.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

Беспроигрышная серия команды составляет шесть матчей.

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