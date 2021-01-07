«Химки» хотят купить нападающего зимой

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о трансферных планах «Химок».

«В зимнее трансферное окно хотим посмотреть нападающих, потому что у нас их всего двое, а нужна большая вариативность. По другим позициям тоже будем смотреть. Когда начнется сбор, будем общаться с Черевченко, плюс работает спортивный директор. Думаю, пару позиций мы усилим.

Что касается игроков на выход, то мы хотим пока сохранить состав. Исключение будет, если только получим очень выгодное предложение от вышестоящего клуба и сам игрок изъявит желание покинуть команду», – сказал Терюшков.