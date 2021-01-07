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  • Роналду – лидер топ-5 лиг Европы по забитым пенальти в 2020 году, Месси – девятый

Роналду – лидер топ-5 лиг Европы по забитым пенальти в 2020 году, Месси – девятый

7 января 2021, 21:38
3

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов, реализовавших наибольшее количество пенальти в 2020 году.

Первое место в списке занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 17 голов с 11-метровых ударов.

В тройку лучших также попали полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (15) и форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (14).

1. Криштиану Роналду («Ювентус») – 17 голов с пенальти;

2. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 15;

3. Чиро Иммобиле («Лацио») – 14;

4. Ромелу Лукаку («Интер») – 10;

5-9. Андрей Крамарич («Хоффенхайм») – 9;

5-9. Жордан Верету («Рома») – 9;

5-9. Неймар («ПСЖ») – 9;

5-9. Лукас Окампос («Севилья») – 9;

5-9. Лионель Месси («Барселона») – 9;

10. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 8.

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Источник: Transfermarkt
Европа Месси Лионель Роналду Криштиану Иммобиле Чиро Лукаку Ромелу Крамарич Андрей Неймар Салах Мохамед Фернандеш Бруну Окампос Лукас Верету Жордан
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1610045994
Конечно лидер и как не матч так пенка, а пенки нет и крендель играть не может
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