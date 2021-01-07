Роналду – лидер топ-5 лиг Европы по забитым пенальти в 2020 году, Месси – девятый

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов, реализовавших наибольшее количество пенальти в 2020 году.
Первое место в списке занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 17 голов с 11-метровых ударов.
В тройку лучших также попали полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (15) и форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (14).
1. Криштиану Роналду («Ювентус») – 17 голов с пенальти;
2. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 15;
3. Чиро Иммобиле («Лацио») – 14;
4. Ромелу Лукаку («Интер») – 10;
5-9. Андрей Крамарич («Хоффенхайм») – 9;
5-9. Жордан Верету («Рома») – 9;
5-9. Неймар («ПСЖ») – 9;
5-9. Лукас Окампос («Севилья») – 9;
5-9. Лионель Месси («Барселона») – 9;
10. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 8.
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Источник: Transfermarkt