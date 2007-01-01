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    Роналду – лидер топ-5 лиг Европы по забитым пенальти в 2020 году, Месси – девятый

    Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг футболистов, реализовавших наибольшее количество пенальти в 2020 году.

    Первое место в списке занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 17 голов с 11-метровых ударов.

    В тройку лучших также попали полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (15) и форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (14).

    1. Криштиану Роналду («Ювентус») – 17 голов с пенальти;

    2. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 15;

    3. Чиро Иммобиле («Лацио») – 14;

    4. Ромелу Лукаку («Интер») – 10;

    5-9. Андрей Крамарич («Хоффенхайм») – 9;

    5-9. Жордан Верету («Рома») – 9;

    5-9. Неймар («ПСЖ») – 9;

    5-9. Лукас Окампос («Севилья») – 9;

    5-9. Лионель Месси («Барселона») – 9;

    10. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 8.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 21:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11061

      Skull_Boy 32 минуты назад

      Конечно лидер и как не матч так пенка, а пенки нет и крендель играть не может

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