Роналду – о победе над «Миланом»: «Продолжаем в том же духе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над «Миланом» в матче 16-го тура Серии А.
«Поздравляю ребят с очередной важной победой! Продолжаем в том же духе», – написал португалец в инстаграме, прикрепив несколько фото с игры.
- «Ювентус» обыграл «Милан» со счетом 3:1.
- Туринцы идут четвертыми в турнирной таблице чемпионата, миланцы – первыми.
- «Ювентус» прервал 27-матчевую беспроигрышную серию «Милана» в Серии А.
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Источник: Инстаграм Криштиану Роналду