Роналду – о победе над «Миланом»: «Продолжаем в том же духе»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу своей команды над «Миланом» в матче 16-го тура Серии А.

«Поздравляю ребят с очередной важной победой! Продолжаем в том же духе», – написал португалец в инстаграме, прикрепив несколько фото с игры.

«Ювентус» обыграл «Милан» со счетом 3:1.

Туринцы идут четвертыми в турнирной таблице чемпионата, миланцы – первыми.

«Ювентус» прервал 27-матчевую беспроигрышную серию «Милана» в Серии А.