Серия А. «Милан» в матче с «Ювентусом» потерпел первое поражение в сезоне

«Милан» в домашнем матче чемпионата Италии проиграл действующему чемпиону «Ювентусу». Миланцы впервые в сезоне уступили, но остались лидерами таблицы Серии А.

Туринцы поднялись в зону Лиги чемпионов. У них дубль оформил Федерико Кьеза.

Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

Милан – Ювентус – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Кьеза, 18; 1:1 – Калабрия, 41; 1:2 – Кьеза, 62; 1:3 – Маккенни, 76.

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