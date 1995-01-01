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    Серия А. «Милан» в матче с «Ювентусом» потерпел первое поражение в сезоне

    «Милан» в домашнем матче чемпионата Италии проиграл действующему чемпиону «Ювентусу». Миланцы впервые в сезоне уступили, но остались лидерами таблицы Серии А.

    Туринцы поднялись в зону Лиги чемпионов. У них дубль оформил Федерико Кьеза.

    Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур

    Милан – Ювентус – 1:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кьеза, 18; 1:1 – Калабрия, 41; 1:2 – Кьеза, 62; 1:3 – Маккенни, 76.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +276

      romvad 44 секунды назад

      Учитывая такие проблемы с составом, играли хорошо. Если бы не внезапное озарение, сошедшее на Кьезу, и довольно неожиданный спад у Тео, по игре была бы ничья.

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      Рейтинг: +1814

      Dizayner 22 минуты назад

      надрали задницу))

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