Серия А. «Милан» в матче с «Ювентусом» потерпел первое поражение в сезоне

Учитывая такие проблемы с составом, играли хорошо. Если бы не внезапное озарение, сошедшее на Кьезу, и довольно неожиданный спад у Тео, по игре была бы ничья.
«Милан» в домашнем матче чемпионата Италии проиграл действующему чемпиону «Ювентусу». Миланцы впервые в сезоне уступили, но остались лидерами таблицы Серии А.
Туринцы поднялись в зону Лиги чемпионов. У них дубль оформил Федерико Кьеза.
Чемпионат Италии. Серия А. 16-й тур
Голы: 0:1 – Кьеза, 18; 1:1 – Калабрия, 41; 1:2 – Кьеза, 62; 1:3 – Маккенни, 76.