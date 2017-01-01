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    «Манчестер Сити» предложил Де Брюйне зарплату ниже, чем он зарабатывает сейчас. Из-за возможного трансфера Месси

    «Манчестер Сити» не может договориться о новом контракте с полузащитником Кевином Де Брюйне. Бельгиец отклонил первое предложение клуба.

    «Сити» предложил футболисту пойти на сокращение зарплаты. Причина – потенциальный трансфер форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

    • Ранее сообщалось, что Де Брюйне рассчитывает на небольшую прибавку к зарплате, которая сейчас составляет 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
    • Контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона.

    Гвардиола – о новом контракте Де Брюйне: «Уверен, что он останется в «Сити»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +44026

      portero 37 минут назад

      Зря они так.... можно и обидеть парня ведь у него будут хорошие предложения...

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      Рейтинг: +11913

      KLIM777 42 минуты назад

      к нам возможно перейдет Месси. Поэтому мы вынуждены сделать зарплату тебе меньше)))

      Месси уже 20 лет куда-то переходит)) На новостях о его переходе уже миллионы долларов сделали

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