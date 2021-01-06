«Манчестер Сити» предложил Де Брюйне зарплату ниже, чем он зарабатывает сейчас. Из-за возможного трансфера Месси

«Манчестер Сити» не может договориться о новом контракте с полузащитником Кевином Де Брюйне. Бельгиец отклонил первое предложение клуба.

«Сити» предложил футболисту пойти на сокращение зарплаты. Причина – потенциальный трансфер форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что Де Брюйне рассчитывает на небольшую прибавку к зарплате, которая сейчас составляет 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона.

Гвардиола – о новом контракте Де Брюйне: «Уверен, что он останется в «Сити»