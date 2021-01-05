Журналист Романо: «Интер» не получал предложений по Эриксену

«Интер» не получал официальных запросов на трансфер Кристиана Эриксена, несмотря на интерес к датчанину со стороны «ПСЖ», «Арсенала» и других клубов.
Миланцы рассчитывают продать игрока в январе, и надеются получить предложения по футболисту в ближайшие дни.
- Ранее директор «Интера» Беппе Маротта заявлял, что полузащитник Кристиан Эриксен выставлен на трансфер.
- «Интер» купил Эриксена у «Тоттенхэма» в январе за 27 миллионов евро.
- В текущем сезоне Эриксен провел за «Интер» 12 матчей, результативными действиями не отличался.
Источник: твиттер Фабрицио Романо