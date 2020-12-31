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    Семак: «Главный урок 2020 года – за счастьем не надо ездить на другой конец Земли. Все что нужно для него мы имеем здесь и сейчас»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги 2020 года. Он считает прошедшие 365 дней полезными.

    «2020 год многому нас научил.

    Например, тому, как важно беречь здоровье, как хрупка человеческая жизнь, как ценна крепкая семья и любимые люди рядом. Вечно ищущие ярких впечатлений где-то подальше от дома, мы остановились на бегу и, оглянувшись вокруг, заметили так много удивительных красот в своей родной стране.

    Все больше новых отечественных марок, продуктов, изобретений, русских талантливых ребят радуют и вдохновляют. Мы усвоили много важных уроков, но самый главный и полезный урок, на мой взгляд, это тот, что за счастьем не надо ездить на другой конец земли.

    Все что нужно для счастья мы имеем здесь и сейчас, в своем сердце, на своем месте, в своей стране, где если и надо что-то менять, лучше начать с себя – со своей семьи, со своей парадной (подъезда), со своего города.

    С Новым годом, дорогие друзья! И спасибо 2020-му за все! Было жестко, но полезно», – написал Семак.

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    Источник: инстаграм Сергея Семака

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6854

      NewLife 9 минут назад

      "Все больше новых отечественных марок, продуктов, изобретений," Врет, как будто на RT выступает.
      Следует ли этот поток сознания воспринимать, как отказ синита впредь выступать в еврокубках ?

      0
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      Рейтинг: +5198

      житель СПб 22 минуты назад

      Было очень жестко - и не очень полезно. Я про российский футбол. В том числе - Зенита под Вашим руководством. И вряд ли это довод в пользу того, что никуда не надо ездить, нам и тут хорошо.

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      Рейтинг: +721

      Юрэс 25 минут назад

      Аааааа какой у тебя авто??? Жигуль или ГАЗ.????

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      Рейтинг: -496

      alarm_иг 1 час назад

      Шоколадных не усыновил ещё? Вон уже полкоманды шоколадных глиномесов во главе с идрочишкой. Гыгы

      0
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      Рейтинг: +1429

      Алехсбургер. 1 час назад

      "Хорошая жена, хороший дом — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?.."(С)

      3
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      Рейтинг: +3453

      mopecekca 1 час назад

      что же изобрели нового отечественного, Сымак?

      2
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      Рейтинг: +41530

      MaxRnD 2 часа назад

      В Уфе ....

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