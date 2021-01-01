Семак: «Главный урок 2020 года – за счастьем не надо ездить на другой конец Земли. Все что нужно для него мы имеем здесь и сейчас»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги 2020 года. Он считает прошедшие 365 дней полезными.

«2020 год многому нас научил.

Например, тому, как важно беречь здоровье, как хрупка человеческая жизнь, как ценна крепкая семья и любимые люди рядом. Вечно ищущие ярких впечатлений где-то подальше от дома, мы остановились на бегу и, оглянувшись вокруг, заметили так много удивительных красот в своей родной стране.

Все больше новых отечественных марок, продуктов, изобретений, русских талантливых ребят радуют и вдохновляют. Мы усвоили много важных уроков, но самый главный и полезный урок, на мой взгляд, это тот, что за счастьем не надо ездить на другой конец земли.

Все что нужно для счастья мы имеем здесь и сейчас, в своем сердце, на своем месте, в своей стране, где если и надо что-то менять, лучше начать с себя – со своей семьи, со своей парадной (подъезда), со своего города.

С Новым годом, дорогие друзья! И спасибо 2020-му за все! Было жестко, но полезно», – написал Семак.

С Новым годом поздравил и Денис Глушаков .

. «Ростов» «подал» фанатам бокал минеральной воды.

Накануне читателей поздравил «Бомбардир».