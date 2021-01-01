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  • Семак: «Главный урок 2020 года – за счастьем не надо ездить на другой конец Земли. Все что нужно для него мы имеем здесь и сейчас»

Семак: «Главный урок 2020 года – за счастьем не надо ездить на другой конец Земли. Все что нужно для него мы имеем здесь и сейчас»

1 января 2021, 14:34
9

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги 2020 года. Он считает прошедшие 365 дней полезными.

«2020 год многому нас научил.

Например, тому, как важно беречь здоровье, как хрупка человеческая жизнь, как ценна крепкая семья и любимые люди рядом. Вечно ищущие ярких впечатлений где-то подальше от дома, мы остановились на бегу и, оглянувшись вокруг, заметили так много удивительных красот в своей родной стране.

Все больше новых отечественных марок, продуктов, изобретений, русских талантливых ребят радуют и вдохновляют. Мы усвоили много важных уроков, но самый главный и полезный урок, на мой взгляд, это тот, что за счастьем не надо ездить на другой конец земли.

Все что нужно для счастья мы имеем здесь и сейчас, в своем сердце, на своем месте, в своей стране, где если и надо что-то менять, лучше начать с себя – со своей семьи, со своей парадной (подъезда), со своего города.

С Новым годом, дорогие друзья! И спасибо 2020-му за все! Было жестко, но полезно», – написал Семак.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Сергея Семака
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (9)
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MaxRnD
1609506773
В Уфе ....
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Алехсбургер.
1609509007
"Хорошая жена, хороший дом — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?.."(С)
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Юрэс
1609512830
Аааааа какой у тебя авто??? Жигуль или ГАЗ.????
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житель СПб
1609512992
Было очень жестко - и не очень полезно. Я про российский футбол. В том числе - Зенита под Вашим руководством. И вряд ли это довод в пользу того, что никуда не надо ездить, нам и тут хорошо.
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NewLife
1609513758
"Все больше новых отечественных марок, продуктов, изобретений," Врет, как будто на RT выступает. Следует ли этот поток сознания воспринимать, как отказ синита впредь выступать в еврокубках ?
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portero
1609514533
Сережа про свою счастливую и беззоботную жизнь рассказывает, главное деньга хорошая капает, а на результат ему немного пох в ЕК ослбенно, да и в РПЛ еще диградайшен полный... У Сережи всё хорошо... сук....
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Вомбат
1609521140
"Все что нужно для счастья мы имеем здесь и сейчас, в своем сердце, на своем месте, в своей стране"- если вы, господин Семак, и вправду так думаете, то какого хрена вы в феврале 2020 года поехали к черту на рога усыновлять ребенка, стесняюсь сказать какого цвета кожи? Почему не усыновили еще одного в своей стране?
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zigbert
1609593923
Изобретения хоть и есть, только они не должны отрываться от жизни и развития футбола.
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