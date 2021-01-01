«Любите и берегите друг друга!». Глушаков выложил новогоднее фото с Коваленко

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил подписчиков с Новым годом. Он выложил фото со своей девушкой Ксенией Коваленко, футболисткой ЦСКА.
«С Новым годом! Любите и берегите друг друга! Будьте здоровы и счастливы!» – написал Глушаков.
- Игрок в сезоне РПЛ провел 9 матчей, забил гол, сделал 2 результативных паса.
- Первый официальный матч «Химок» в 2021 году – 1/8 финала Кубка России против «Крыльев Советов».
- В РПЛ химчане идут 11-ми.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер Дениса Глушакова