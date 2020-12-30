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  • Титов – о Глушакове: «В 34 будет смотреться в «Спартаке» не хуже тех, кто на десять лет моложе»

Титов – о Глушакове: «В 34 будет смотреться в «Спартаке» не хуже тех, кто на десять лет моложе»

30 декабря 2020, 09:48
8

Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов рассказал, кто из игроков мог бы вернуться в московский клуб.

– Отданы в аренду Тил, Мирзов, Ломовицкий, Мелкадзе, Тимофеев и Рассказов. Кто из них зимой мог бы пригодиться «Спартаку»?

– Первым на ум, конечно, приходит Мирзов, который в «Химках» резко преобразился. Забивает, отдает, быстро стал там одной из ключевых фигур. Просто красавец! Но если парень здорово играет в «Химках» или «Уфе», это не гарантирует, что будет и в «Спартаке» блистать. Потому что в топ-клубе совсем другой спрос, не каждый справится с таким давлением.

– Значит, в Мирзове никакой уверенности?

– К сожалению. Здесь, как ни странно, больше шансов у Глушакова.

– Вы серьезно?

– Абсолютно. Денис – тертый калач, в «Химках» набрал великолепную форму и доказал, что с мастерством по-прежнему порядок. В сегодняшнем «Спартаке» он бы спокойно заиграл.

– Ему через месяц 34.

– Ну и что. Поверьте, сейчас в РПЛ такой уровень футбола, что Глушаков в 34 будет смотреться не хуже тех, кто на десять лет моложе. То же самое касается других ветеранов. В нашем чемпионате скорости не слишком высокие, импровизации – минимум. А тактика у многих команд сводится к нехитрому принципу «Бей вперед – результат придет».

  • Глушаков сейчас выступает за «Химки».
  • В девяти матчах РПЛ он забил один гол и сделал один ассист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Глушаков Денис
Комментарии (8)
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Andrew01
1609316097
В нашем чемпионате скорости не слишком высокие, импровизации – минимум. А тактика у многих команд сводится к нехитрому принципу «Бей вперед – результат придет». - даже добавить нечего, и мы хотим еще чего-то в Европе добиться, одних и тех же бездарей по кругу гоняют из года в год, то в одной команде то в другой
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Hektor 84
1609316417
Просто Химки это и есть уровень Мирзова
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NewLife
1609321470
Глушак не хуже нынешнего Бакаева - это точно, но нах нужно подбирать отработанный материал.
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zigbert
1609327158
Он уже показал себя в Спартаке во всей красе. Для него главное получить хороший контракт. Игрок настроения. Снова может начать плести интриги.
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nik55
1609329722
его поезд ушел
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momwig_
1609338655
Боже ,как же больно разочаровываться в кумирах... Всё-таки наверное не зря придумали выражение ,которое долго казалось мне просто дебильным: "футбольный интеллект". И он где-то в ногах. Потому что Егор Ильич ,увы уже наверное всем доказал - в голове у него кость.
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ySS
1609338863
Сейчас в Химках Денис хорош, но нужно и молодежи давать место в составе, думать о перспективе
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