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    Титов – о Глушакове: «В 34 будет смотреться в «Спартаке» не хуже тех, кто на десять лет моложе»

    Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов рассказал, кто из игроков мог бы вернуться в московский клуб.

    – Отданы в аренду Тил, Мирзов, Ломовицкий, Мелкадзе, Тимофеев и Рассказов. Кто из них зимой мог бы пригодиться «Спартаку»?

    – Первым на ум, конечно, приходит Мирзов, который в «Химках» резко преобразился. Забивает, отдает, быстро стал там одной из ключевых фигур. Просто красавец! Но если парень здорово играет в «Химках» или «Уфе», это не гарантирует, что будет и в «Спартаке» блистать. Потому что в топ-клубе совсем другой спрос, не каждый справится с таким давлением.

    – Значит, в Мирзове никакой уверенности?

    – К сожалению. Здесь, как ни странно, больше шансов у Глушакова.

    – Вы серьезно?

    – Абсолютно. Денис – тертый калач, в «Химках» набрал великолепную форму и доказал, что с мастерством по-прежнему порядок. В сегодняшнем «Спартаке» он бы спокойно заиграл.

    – Ему через месяц 34.

    – Ну и что. Поверьте, сейчас в РПЛ такой уровень футбола, что Глушаков в 34 будет смотреться не хуже тех, кто на десять лет моложе. То же самое касается других ветеранов. В нашем чемпионате скорости не слишком высокие, импровизации – минимум. А тактика у многих команд сводится к нехитрому принципу «Бей вперед – результат придет».

    • Глушаков сейчас выступает за «Химки».
    • В девяти матчах РПЛ он забил один гол и сделал один ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7154

      Hektor 84 18 минут назад

      Просто Химки это и есть уровень Мирзова

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      Рейтинг: +673

      Andrew01 24 минуты назад

      В нашем чемпионате скорости не слишком высокие, импровизации – минимум. А тактика у многих команд сводится к нехитрому принципу «Бей вперед – результат придет». - даже добавить нечего, и мы хотим еще чего-то в Европе добиться, одних и тех же бездарей по кругу гоняют из года в год, то в одной команде то в другой

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