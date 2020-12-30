Титов – о Глушакове: «В 34 будет смотреться в «Спартаке» не хуже тех, кто на десять лет моложе»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Егор Титов рассказал, кто из игроков мог бы вернуться в московский клуб.

– Отданы в аренду Тил, Мирзов, Ломовицкий, Мелкадзе, Тимофеев и Рассказов. Кто из них зимой мог бы пригодиться «Спартаку»?

– Первым на ум, конечно, приходит Мирзов, который в «Химках» резко преобразился. Забивает, отдает, быстро стал там одной из ключевых фигур. Просто красавец! Но если парень здорово играет в «Химках» или «Уфе», это не гарантирует, что будет и в «Спартаке» блистать. Потому что в топ-клубе совсем другой спрос, не каждый справится с таким давлением.

– Значит, в Мирзове никакой уверенности?

– К сожалению. Здесь, как ни странно, больше шансов у Глушакова.

– Вы серьезно?

– Абсолютно. Денис – тертый калач, в «Химках» набрал великолепную форму и доказал, что с мастерством по-прежнему порядок. В сегодняшнем «Спартаке» он бы спокойно заиграл.

– Ему через месяц 34.

– Ну и что. Поверьте, сейчас в РПЛ такой уровень футбола, что Глушаков в 34 будет смотреться не хуже тех, кто на десять лет моложе. То же самое касается других ветеранов. В нашем чемпионате скорости не слишком высокие, импровизации – минимум. А тактика у многих команд сводится к нехитрому принципу «Бей вперед – результат придет».