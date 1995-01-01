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    Овчинников – об уходе из ЦСКА: «Все написано на сайте клуба»

    Тренер Сергей Овчинников прокомментировал уход из ЦСКА.

    «Все написано на сайте клуба, мне нечего добавить», – сказал Овчинников.

    ЦСКА ранее объявил о перестановках в тренерском штабе Виктора Гончаренко. Кроме Овчинникова, клуб покинул Виктор Онопко. «ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

    • Овчинников входил в тренерский штаб ЦСКА с 2014 года.
    • Онопко работал в московском клубе с 2009 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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