Овчинников – об уходе из ЦСКА: «Все написано на сайте клуба»

Тренер Сергей Овчинников прокомментировал уход из ЦСКА.

«Все написано на сайте клуба, мне нечего добавить», – сказал Овчинников.

ЦСКА ранее объявил о перестановках в тренерском штабе Виктора Гончаренко. Кроме Овчинникова, клуб покинул Виктор Онопко. «ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.