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  • Геркус: «Правление Кикнадзе и Мещерякова в «Локомотиве» стало образцом непрофессионализма и войдeт в учебники»

Геркус: «Правление Кикнадзе и Мещерякова в «Локомотиве» стало образцом непрофессионализма и войдeт в учебники»

28 декабря 2020, 12:12

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус оценил работу Анатолия Мещерякова и Василия Кикнадзе по управлению московским клубом.

«Сегодня ровно два года как я ушeл из «Локомотива». В тот день своего ухода я загадал выждать два года и четыре с половиной месяца – срок моей работы в «Локо» – и сравнить то, что получилось у новой команды с тем, что получилось у меня.

Однако бригада Мещеряков / Кикнадзе справилась намного быстрее. Жизнь сама подвела итоги. Их правление стало образцом непрофессионализма и войдeт во все учебники. Как не надо управлять клубом. Могут с лекциями выступать.

Сейчас «Локомотив» на новом пути. Из тупика, в который заехал красно-зелeный состав, выход только один – вперeд! И вверх в таблице! Именно этого искренне желаю в наступающем году болельщикам красно-зелeных!» – написал Геркус в своем телеграм-канале.

  • «Локомотив» объявил об уходе Мещерякова и Кикнадзе в среду.
  • Новым председателем совета директоров стал Александр Плутник, новым генеральным директором – Владимир Леонченко.
  • Московская команда по итогам 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья Кикнадзе Василий
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