Геркус: «Правление Кикнадзе и Мещерякова в «Локомотиве» стало образцом непрофессионализма и войдeт в учебники»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус оценил работу Анатолия Мещерякова и Василия Кикнадзе по управлению московским клубом.

«Сегодня ровно два года как я ушeл из «Локомотива». В тот день своего ухода я загадал выждать два года и четыре с половиной месяца – срок моей работы в «Локо» – и сравнить то, что получилось у новой команды с тем, что получилось у меня.

Однако бригада Мещеряков / Кикнадзе справилась намного быстрее. Жизнь сама подвела итоги. Их правление стало образцом непрофессионализма и войдeт во все учебники. Как не надо управлять клубом. Могут с лекциями выступать.

Сейчас «Локомотив» на новом пути. Из тупика, в который заехал красно-зелeный состав, выход только один – вперeд! И вверх в таблице! Именно этого искренне желаю в наступающем году болельщикам красно-зелeных!» – написал Геркус в своем телеграм-канале.