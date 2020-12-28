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  • Савин: «Григорий Иванов перед тренировкой «Урала» минут пять бегал за Асеведо. Чилиец перед этим спросил, когда премиальные будут»

Савин: «Григорий Иванов перед тренировкой «Урала» минут пять бегал за Асеведо. Чилиец перед этим спросил, когда премиальные будут»

28 декабря 2020, 07:25

Бывший форвард «Урала» Евгений Савин рассказал, как президента клуба Григория Иванова однажды вывели из себя. Функционер бегал за футболистом.

«Открытая тренировка «Урала». Собрались журналисты, все по красоте. Был такой игрок в команде Герсон Асеведо. Хороший чилийский футболист, простой парень. Пришел на тренировку Викторыч. С охранником, водителем, как всегда. Асеведо говорит: «Викторыч, че там, когда премиальные будут?».

Григорий Викторович, если я не ошибаюсь, проходил лечение в разных специальных клиниках неоднократно. У него сразу падает планка, и он начинает бегать за Асеведо. Клянусь, я такого никогда не видел. Бегает с характерными эмоциями, с матом. Журналисты – в шоке. Открытая тренировка еще не началась, но самое интересное уже случилось.

Иванов за Асеведо минут пять бегал. «Я тебя..., ты будешь меня тут за бабки спрашивать..». Это топ. Лучшая тренировка в моей жизни», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

  • Асеведо играл в «Урале» в 2010 и в 2012-2016 годах.
  • Чилиец брал с командой ФНЛ в 2013 году.
  • Иванов возглавляет «Урал» с 2003 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Савин Евгений Асеведо Герсон Иванов Григорий
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