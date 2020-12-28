Савин: «Григорий Иванов перед тренировкой «Урала» минут пять бегал за Асеведо. Чилиец перед этим спросил, когда премиальные будут»

Бывший форвард «Урала» Евгений Савин рассказал, как президента клуба Григория Иванова однажды вывели из себя. Функционер бегал за футболистом.

«Открытая тренировка «Урала». Собрались журналисты, все по красоте. Был такой игрок в команде Герсон Асеведо. Хороший чилийский футболист, простой парень. Пришел на тренировку Викторыч. С охранником, водителем, как всегда. Асеведо говорит: «Викторыч, че там, когда премиальные будут?».

Григорий Викторович, если я не ошибаюсь, проходил лечение в разных специальных клиниках неоднократно. У него сразу падает планка, и он начинает бегать за Асеведо. Клянусь, я такого никогда не видел. Бегает с характерными эмоциями, с матом. Журналисты – в шоке. Открытая тренировка еще не началась, но самое интересное уже случилось.

Иванов за Асеведо минут пять бегал. «Я тебя..., ты будешь меня тут за бабки спрашивать..». Это топ. Лучшая тренировка в моей жизни», – сказал Савин на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».