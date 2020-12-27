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  • Сайманов: «Верю, что у Ивана Игнатьева все в «Рубине» будет хорошо»

Сайманов: «Верю, что у Ивана Игнатьева все в «Рубине» будет хорошо»

27 декабря 2020, 15:15
3

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов оценил выступление форварда Ивана Игнатьева. Функционер верит в лучшее.

– Оцените трансфер Ивана Игнатьева. Ценник в 7 миллиона евро, но лишь три гола – и все с пенальти. Что пошло не так?

– Наверное, есть психологические проблемы. Он пришeл основным игроком, хотя раньше играл в «Краснодаре» на подхвате, не под давлением. И у «Краснодара» немного другая модель игры, удобная для него. И он приехал к нам чуть ли не как спаситель – в голове у него это было. И из-за этого он ввeл себя в такое психологическое состояние. Но на тренировках он очень хорошо выглядит.

Ну и потом, «Краснодар» должен был нам 3 миллиона евро за права на Егора Сорокина, так что в сделке по Игнатьеву был взаимозачeт. Переход Сорокина – это и был наш первый платeж. А потом мы договорились о выплатах траншами на несколько лет. Поэтому «Рубин» не платил за Игнатьева 7 миллионов евро, как это подаeтся в прессе. Мы специально растянули эти платежи, а «Краснодар» пошeл нам на встречу, потому что там понимают, что у нас не так всe просто с деньгами. У нас просто не было таких средств, чтобы купить у них игрока сразу за такую сумму.

– Вариант аренды, чтобы его перезагрузить, вы не рассматриваете?

– Это будет решать тренерский штаб. Мы не хотим, чтобы он делал шаг назад. Куда-то уходить, чтобы сидеть или топтаться на месте – это ничего нам и ему не даст. Лучше пусть играет в «Рубине». Лично я верю, что у Ивана в «Рубине» всe будет хорошо. Я же всегда вижу его на тренировках, а не просто предполагаю. Он выкладывается, профессионально тренируется на сто процентов. По отдаче нельзя его упрекнуть.

  • Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
  • Во взрослой карьере он ничего не выиграл.
  • «Рубин» в РПЛ идет 9-м.

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (3)
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серега кашин
1609076179
явно очень завышенная стоимость
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zigbert
1609143614
Лишь бы Рубин не прогадал с его приобретением. Вообще не всегда получается быстро раскрыться игрокам в новых клубах. Система игры Рубина и Краснодара имеют различия.
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