Сайманов: «Верю, что у Ивана Игнатьева все в «Рубине» будет хорошо»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов оценил выступление форварда Ивана Игнатьева. Функционер верит в лучшее.

– Оцените трансфер Ивана Игнатьева. Ценник в 7 миллиона евро, но лишь три гола – и все с пенальти. Что пошло не так?

– Наверное, есть психологические проблемы. Он пришeл основным игроком, хотя раньше играл в «Краснодаре» на подхвате, не под давлением. И у «Краснодара» немного другая модель игры, удобная для него. И он приехал к нам чуть ли не как спаситель – в голове у него это было. И из-за этого он ввeл себя в такое психологическое состояние. Но на тренировках он очень хорошо выглядит.

Ну и потом, «Краснодар» должен был нам 3 миллиона евро за права на Егора Сорокина, так что в сделке по Игнатьеву был взаимозачeт. Переход Сорокина – это и был наш первый платeж. А потом мы договорились о выплатах траншами на несколько лет. Поэтому «Рубин» не платил за Игнатьева 7 миллионов евро, как это подаeтся в прессе. Мы специально растянули эти платежи, а «Краснодар» пошeл нам на встречу, потому что там понимают, что у нас не так всe просто с деньгами. У нас просто не было таких средств, чтобы купить у них игрока сразу за такую сумму.

– Вариант аренды, чтобы его перезагрузить, вы не рассматриваете?

– Это будет решать тренерский штаб. Мы не хотим, чтобы он делал шаг назад. Куда-то уходить, чтобы сидеть или топтаться на месте – это ничего нам и ему не даст. Лучше пусть играет в «Рубине». Лично я верю, что у Ивана в «Рубине» всe будет хорошо. Я же всегда вижу его на тренировках, а не просто предполагаю. Он выкладывается, профессионально тренируется на сто процентов. По отдаче нельзя его упрекнуть.