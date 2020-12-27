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  • Сайманов: «Игра «Рубина» нравится. У нас позитивное движение вперед»

Сайманов: «Игра «Рубина» нравится. У нас позитивное движение вперед»

27 декабря 2020, 12:14

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов доволен игрой и развитием клуба. Он отметил прогресс футболистов.

«Честно говоря, мне игра нашей команды нравится, и всe, что происходит в клубе, можно назвать позитивным движением вперeд. У нас же новая команда, молодые игроки, которые не могут всe время держать один уровень. Иногда они опускаются ниже определeнной планки, у них пока нет стабильности.

Мы не просто так подписали всех нынешних игроков, а с учeтом наших финансовых возможностей и ресурсов. В целом мы ожидали, что такая проблема нестабильности будет. И когда мы расстраиваемся, Леонид Викторович Слуцкий как человек опытный говорит: «Так и будет, мы ведь к этому были готовы». И когда мы сели после 19-го тура, он сказал: «Так обидно. У нас куча ошибок, когда мы сами себе привезли голы и сами проиграли матчи». Мы реально могли бы попасть в лидирующую группу даже с этим молодым составом. Но молодeжи не хватает опыта.

В целом я удовлетворен промежуточными итогами нашей работы. От нас впервые в сборные стали вызывать Оливер АбильдгорДанию) и Карл Старфельт Швецию). Джордже Деспотович себя проявил и тоже стал получать вызовы. Филип Уремович только от нас стал попадать в основной состав сборной Хорватии – вице-чемпиона мира. А Хвича Кварацхелия в 19 лет вообще стал ведущим игроком Грузии. Денис Макаров и Солтмурад Бакаев от нас попали в молодежную сборную. Посмотрите на Илью Самошникова – это вообще самый быстрый игрок в лиге, я думаю. И он растeт, прибавляет. Слуцкий персонально с ним очень много работает. Он психолог и нашeл к нему подход. Сейчас Самошников уже другой», – считает Сайманов.

  • Тренер Леонид Слуцкий работает в Казани с прошлого года.
  • «Рубин» идет в РПЛ 9-м.
  • 2021 год начнется для казанцев матчем 20-го тура РПЛ против «Спартака».

Источник: «БИЗНЕС Online»
Россия. Премьер-лига Рубин
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