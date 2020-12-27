Сайманов: «Игра «Рубина» нравится. У нас позитивное движение вперед»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов доволен игрой и развитием клуба. Он отметил прогресс футболистов.

«Честно говоря, мне игра нашей команды нравится, и всe, что происходит в клубе, можно назвать позитивным движением вперeд. У нас же новая команда, молодые игроки, которые не могут всe время держать один уровень. Иногда они опускаются ниже определeнной планки, у них пока нет стабильности.

Мы не просто так подписали всех нынешних игроков, а с учeтом наших финансовых возможностей и ресурсов. В целом мы ожидали, что такая проблема нестабильности будет. И когда мы расстраиваемся, Леонид Викторович Слуцкий как человек опытный говорит: «Так и будет, мы ведь к этому были готовы». И когда мы сели после 19-го тура, он сказал: «Так обидно. У нас куча ошибок, когда мы сами себе привезли голы и сами проиграли матчи». Мы реально могли бы попасть в лидирующую группу даже с этим молодым составом. Но молодeжи не хватает опыта.

В целом я удовлетворен промежуточными итогами нашей работы. От нас впервые в сборные стали вызывать Оливер Абильдгор (в Данию) и Карл Старфельт (в Швецию). Джордже Деспотович себя проявил и тоже стал получать вызовы. Филип Уремович только от нас стал попадать в основной состав сборной Хорватии – вице-чемпиона мира. А Хвича Кварацхелия в 19 лет вообще стал ведущим игроком Грузии. Денис Макаров и Солтмурад Бакаев от нас попали в молодежную сборную. Посмотрите на Илью Самошникова – это вообще самый быстрый игрок в лиге, я думаю. И он растeт, прибавляет. Слуцкий персонально с ним очень много работает. Он психолог и нашeл к нему подход. Сейчас Самошников уже другой», – считает Сайманов.