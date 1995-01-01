Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Игрокам «Вулверхэмптона» запретили ходить в супермаркеты

    Ввиду пандемии коронавируса игроки «Вулверхэмптона» получили запрет на посещение магазинов. Покупки для них будут делать другие сотрудники клуба.

    «Мы должны избегать любого риска, потому что у нас небольшой состав, и у нас уже есть проблемы с некоторыми отсутствующими игроками. У нас есть сотрудники, которые могут делать покупки и ходить в супермаркет вместо игроков. Мы не можем себе позволить терять футболистов», – приводит слова главного тренера Нуну «Матч ТВ» со ссылкой на ANSA.

    • Завтра, 27 декабря, «Вулверхэмптон» в 15-м туре АПЛ сыграет с «Тоттенхэмом».
    • «Вулверхэмптон» идет в АПЛ 11-м.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 1,6 миллиона человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81623
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru