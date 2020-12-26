Игрокам «Вулверхэмптона» запретили ходить в супермаркеты

Ввиду пандемии коронавируса игроки «Вулверхэмптона» получили запрет на посещение магазинов. Покупки для них будут делать другие сотрудники клуба.
«Мы должны избегать любого риска, потому что у нас небольшой состав, и у нас уже есть проблемы с некоторыми отсутствующими игроками. У нас есть сотрудники, которые могут делать покупки и ходить в супермаркет вместо игроков. Мы не можем себе позволить терять футболистов», – приводит слова главного тренера Нуну «Матч ТВ» со ссылкой на ANSA.
- Завтра, 27 декабря, «Вулверхэмптон» в 15-м туре АПЛ сыграет с «Тоттенхэмом».
- «Вулверхэмптон» идет в АПЛ 11-м.
- По всему миру от коронавируса умерло более 1,6 миллиона человек.
Источник: «Матч ТВ»