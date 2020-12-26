Обамеянг, Хаверц остались в запасе на матч «Арсенал» – «Челси»

Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Челси».

«Арсенал»: Лено, Тирни, Мари, Холдинг, Сака, Бельерин, Джака, Эль-Ненни, Ляказетт, Смит, Мартинелли.

Запасные: Рунарссон, Соареш, Мустафи, Уиллок, Себальос, Мэйтленд-Найлс, Обамеянг, Нкетия, Пепе.

«Челси»: Менди, Джеймс, Силва, Зума, Чилвел, Маунт, Канте, Ковачич, Пулишич, Вернер, Абрахам.

Запасные: Кепа, Рюдигер, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Гилмор, Хаверц, Хадсон-Одои, Жиру.

Встреча на лондонском «Эмирейтс» начнется в 20:30 по Москве.