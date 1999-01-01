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    Обамеянг, Хаверц остались в запасе на матч «Арсенал» – «Челси»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 15-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Челси».

    «Арсенал»: Лено, Тирни, Мари, Холдинг, Сака, Бельерин, Джака, Эль-Ненни, Ляказетт, Смит, Мартинелли.

    Запасные: Рунарссон, Соареш, Мустафи, Уиллок, Себальос, Мэйтленд-Найлс, Обамеянг, Нкетия, Пепе.

    «Челси»: Менди, Джеймс, Силва, Зума, Чилвел, Маунт, Канте, Ковачич, Пулишич, Вернер, Абрахам.

    Запасные: Кепа, Рюдигер, Аспиликуэта, Эмерсон, Жоржиньо, Гилмор, Хаверц, Хадсон-Одои, Жиру.

    Встреча на лондонском «Эмирейтс» начнется в 20:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Арсенала»

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