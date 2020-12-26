Журналист Алексеев: «В «Динамо» зимой будет не более двух новичков»

Стали известны трансферные планы «Динамо» на зиму. Их раскрыл инсайдер Константин Алексеев.

«Уже ушел Константин Рауш, будут один-два новичка — максимум. Задача — всем имеющимся футболистам дать шанс и объективную оценку новым тренерским штабом, не забивать состав, оставить возможность выходить на поле молодежи, которая нравится Желько Бувачу и Сандро Шварцу», – написал Алексеев.