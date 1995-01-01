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    Журналист Алексеев: «В «Динамо» зимой будет не более двух новичков»

    Стали известны трансферные планы «Динамо» на зиму. Их раскрыл инсайдер Константин Алексеев.

    «Уже ушел Константин Рауш, будут один-два новичка — максимум. Задача — всем имеющимся футболистам дать шанс и объективную оценку новым тренерским штабом, не забивать состав, оставить возможность выходить на поле молодежи, которая нравится Желько Бувачу и Сандро Шварцу», – написал Алексеев.

    • Шварца назначили на пост главного тренера осенью.
    • «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
    • 2021 год начнется для команды матчем 1/8 финала Кубка России против «Спартака».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Константина Алексеева

    Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 4,9 тысячи подписчиков.

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