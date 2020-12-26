Журналист Алексеев: «В «Динамо» зимой будет не более двух новичков»

Стали известны трансферные планы «Динамо» на зиму. Их раскрыл инсайдер Константин Алексеев.
«Уже ушел Константин Рауш, будут один-два новичка — максимум. Задача — всем имеющимся футболистам дать шанс и объективную оценку новым тренерским штабом, не забивать состав, оставить возможность выходить на поле молодежи, которая нравится Желько Бувачу и Сандро Шварцу», – написал Алексеев.
- Шварца назначили на пост главного тренера осенью.
- «Динамо» идет в РПЛ 6-м.
- 2021 год начнется для команды матчем 1/8 финала Кубка России против «Спартака».
Источник: телеграм-канал Константина Алексеева
Алексеев является болельщиком «Динамо», ранее работал в системе клуба, сейчас предоставляет инсайды о российском футболе в «Спорт-Экспрессе» и своем телеграм-канале. Аудитория - более 4,9 тысячи подписчиков.