Полузащитник «Ахмата» Иванов – об Акинфееве: «Он как Майкл Джордан. Аура невероятная!»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал об отношении к вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.

«На мой взгляд, в России из вратарей он по-прежнему вне конкуренции. Без него ЦСКА не смог бы бороться за чемпионство.

Дело не только в том, что Игорь регулярно выручает. Я был с ним в сборной и на себе почувствовал, как он заражает уверенностью полевых игроков. Аура невероятная!

В документальном сериале «Последний танец» баскетболисты «Чикаго Буллз» рассказывали о влиянии на коллектив Майкла Джордана. Даже если он был не в идеальном состоянии, но выходил на площадку, парни понимали, что все равно победят.

Вот и Акинфеев обладает такой же аурой. В этом смысле с ним могут сравниться двое – Андрей Тихонов и Руслан Аджинджал. Глыбы!» – написал Иванов в колонке для «СЭ».