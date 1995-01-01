Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках

    Полузащитник «Ахмата» Иванов – об Акинфееве: «Он как Майкл Джордан. Аура невероятная!»

    Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал об отношении к вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.

    «На мой взгляд, в России из вратарей он по-прежнему вне конкуренции. Без него ЦСКА не смог бы бороться за чемпионство.

    Дело не только в том, что Игорь регулярно выручает. Я был с ним в сборной и на себе почувствовал, как он заражает уверенностью полевых игроков. Аура невероятная!

    В документальном сериале «Последний танец» баскетболисты «Чикаго Буллз» рассказывали о влиянии на коллектив Майкла Джордана. Даже если он был не в идеальном состоянии, но выходил на площадку, парни понимали, что все равно победят.

    Вот и Акинфеев обладает такой же аурой. В этом смысле с ним могут сравниться двоеАндрей Тихонов и Руслан Аджинджал. Глыбы!» – написал Иванов в колонке для «СЭ».

    • Акинфеев – рекордсмен по количеству матчей за ЦСКА. На его счету боле 650 игр за московский клуб.
    • За сборную он провел 111 матчей.
    • Его трансферная стоимость – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:49
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4075

      Cleaner 27 минут назад

      А кто такой Майкл Джордан?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1689

      Fusballer > Cleaner 13 минут назад

      Певец же! Ну который белым мечтал стать.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81604
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru