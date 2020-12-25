Полузащитник «Ахмата» Иванов – об Акинфееве: «Он как Майкл Джордан. Аура невероятная!»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал об отношении к вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву.
«На мой взгляд, в России из вратарей он по-прежнему вне конкуренции. Без него ЦСКА не смог бы бороться за чемпионство.
Дело не только в том, что Игорь регулярно выручает. Я был с ним в сборной и на себе почувствовал, как он заражает уверенностью полевых игроков. Аура невероятная!
В документальном сериале «Последний танец» баскетболисты «Чикаго Буллз» рассказывали о влиянии на коллектив Майкла Джордана. Даже если он был не в идеальном состоянии, но выходил на площадку, парни понимали, что все равно победят.
Вот и Акинфеев обладает такой же аурой. В этом смысле с ним могут сравниться двое – Андрей Тихонов и Руслан Аджинджал. Глыбы!» – написал Иванов в колонке для «СЭ».
- Акинфеев – рекордсмен по количеству матчей за ЦСКА. На его счету боле 650 игр за московский клуб.
- За сборную он провел 111 матчей.
- Его трансферная стоимость – 5 миллионов евро.